Здравствуйте! К сожалению, так и не удалось пройти собеседование в этом банке, объясню почему. 11 февраля мне была назначена встреча в 12.00 в Русфинанс Банке с Александром Ч. Я приехала к назначенному времени, даже раньше. К моему удивлению, на диванчиках около ресепшна уже ожидали человек 6-7. Я сообщила, что мне назначено собеседование на 12.00, после чего девушками на ресепшн было мне предложено заполнить анкету. Время 12.20 - выходит Александр и сообщает, что нас (ожидающих собеседования) слишком много, и он сможет пообщаться только с 4-мя соискателями. Хотя он сам же всем нам встречи и назначал... После того, как Александр сообщил столь нерадующую весть, он удалился подумать, что же с нами делать. Время 12.30, я уже 30 минут как должна была проходить собеседование... Возвращается Александр, называет 4 фамилии, меня там нет. Сообщает о том, что с теми, кого он назвал, пообщается. А все остальные до свидания. Я вмешалась, говорю: простите, но мне назначено Вами сегодня на 12. Ответ Александра: у меня такой информации нет. Тогда я предложила показать переписку по электронной почте, которая у меня сохранилась в телефоне, и которая подтверждает, что мы действительно договорились на 11 февраля на 12 часов дня. Посмотрев переписку, Александр признал свою ошибку! Но даже при этом не изъявил желания провести собеседование, сославшись на то, что те люди, фамилии которых он назвал, приехали к 11 (!)



Уважаемый Банк, если ваш сотрудник не справляется, дайте ему помощника что ли... Для меня эта ситуация крайне неприятна, я потеряла время. И банк выглядит в данном случае, как шарашкина контора, а не серьезное финансово-кредитное учреждение.