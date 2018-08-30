Здравствуйте, около 3 лет работаю в Тинькофф Банке в ОПФЛ/Домашнем Колл-центре. Давно думаю написать, какая у меня работа, какой у меня банк, как относится к своим сотрудникам. За время работы в банке я нашла крепкий коллектив, порядочных, замечательных руководителей. В их работе и в отношении ко мне соответственно и к каждому оператору я вижу участие, чтобы я сформировалась как опытный специалист банка и была еще одним счастливым, довольным своей работой жителем нашей необъятной страны. И вижу их заботу обо мне в соблюдении корректной, комфортной работы. Мне все предоставляется и я дома сижу как в офисе. Работая далеко, но в то же время близко я вижу сильный, сплоченный коллектив нацеленный на результат и мне это нравится. Нравится мне моя работа и стабильная зарплата 2 раза в месяц и достойная оплата моего труда.



Хочу отметить РС П.Г. - это посвященный в работу руководитель. Она делает группы сплоченными мотивируя на результат, сильный и отзывчивый руководитель. Когда прихожу к ней с какими-то вопросами, она всегда у меня спрашивает, что нравится, что нет - классная!!! И так же благодарю РГ Г.Н. за ее вклад и заботу о каждом человеке в работе. Хочу поблагодарить Олега Юрьевича и Оливера Хьюза за Домашний Колл-центр. Не видя Вас я вижу Вас в Домашнем Колл-Центре, какая у меня работа. Спасибо Вам!!! Желаю всем Вам всего хорошего.