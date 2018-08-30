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|Работа и жизнь в банке Тинькофф
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте, около 3 лет работаю в Тинькофф Банке в ОПФЛ/Домашнем Колл-центре. Давно думаю написать, какая у меня работа, какой у меня банк, как относится к своим сотрудникам. За время работы в банке я нашла крепкий коллектив, порядочных, замечательных руководителей. В их работе и в отношении ко мне соответственно и к каждому оператору я вижу участие, чтобы я сформировалась как опытный специалист банка и была еще одним счастливым, довольным своей работой жителем нашей необъятной страны. И вижу их заботу обо мне в соблюдении корректной, комфортной работы. Мне все предоставляется и я дома сижу как в офисе. Работая далеко, но в то же время близко я вижу сильный, сплоченный коллектив нацеленный на результат и мне это нравится. Нравится мне моя работа и стабильная зарплата 2 раза в месяц и достойная оплата моего труда.
Хочу отметить РС П.Г. - это посвященный в работу руководитель. Она делает группы сплоченными мотивируя на результат, сильный и отзывчивый руководитель. Когда прихожу к ней с какими-то вопросами, она всегда у меня спрашивает, что нравится, что нет - классная!!! И так же благодарю РГ Г.Н. за ее вклад и заботу о каждом человеке в работе. Хочу поблагодарить Олега Юрьевича и Оливера Хьюза за Домашний Колл-центр. Не видя Вас я вижу Вас в Домашнем Колл-Центре, какая у меня работа. Спасибо Вам!!! Желаю всем Вам всего хорошего.
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Ответ банка:
Добрый день.
Благодарим Вас за то, что Вы в нашей команде!
Желаем Вам успехов и дальнейшего профессионального развития.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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|BetterFuture
15.02.2016 23:07
|Счастье для мужчины, когда жена всегда рядом, даже во вермя её работы.
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