Не так давно уволился из банка ХКФБ в г. Рязани, был на должности менеджера по развитию бизнеса. Коллектив офиса замечательный, отличный тренер, отзывчивые помощник директора и менеджер по сопровождению партнеров, со всеми сложились, хорошие, добрые отношения и осталось позитивное впечатление от работы в коллективе. Но отдельно хотелось бы выделить работу директора РЦ Дмитрия К.. Очень многому научил, всегда давал вовремя обратную связь и старался моментально решать все проблемы, видно что человеку нравится его работа и он профессионально с ней справляется. Благодарю всех за бесценный опыт!!!