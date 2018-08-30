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|Хочу выразить благодарность директору Рязанского РЦ ХКФБ
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Не так давно уволился из банка ХКФБ в г. Рязани, был на должности менеджера по развитию бизнеса. Коллектив офиса замечательный, отличный тренер, отзывчивые помощник директора и менеджер по сопровождению партнеров, со всеми сложились, хорошие, добрые отношения и осталось позитивное впечатление от работы в коллективе. Но отдельно хотелось бы выделить работу директора РЦ Дмитрия К.. Очень многому научил, всегда давал вовремя обратную связь и старался моментально решать все проблемы, видно что человеку нравится его работа и он профессионально с ней справляется. Благодарю всех за бесценный опыт!!!
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AVSimakov • бывший сотрудник
15.02.2016 11:57
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Ответ банка:
Здравствуйте!
Спасибо за положительный отзыв, за добрые слова! Я всегда радуюсь, когда читаю такие отзывы о коллегах.
А Вам я желаю успехов и удачи на новом месте.
Искренне Ваша,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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