Здравствуйте!

Работаю в СКБ 2 года. Когда пришла только входили в работу карты Голд, затем СК, потом КД. ГФ заменили на СФ. Планы ставят огромные, порой невыполнимые. Чтоб получить ЭБ нужно выполнить 2005норматива. Нет ограничений где находится МО: город или село. На 0,75 ставки, такие же планы как и на целую. Обращались РБГ. Ничего не доказали. А сейчас еще и план на новых клиентов не понятно как ставят. В течении месяца меняют. Кому-то больше, кому-то меньше делают. Продаешь КД, в итоге дебиторы по ним, не за один договор не оплачивают. Зато планы!!! Вынь да положи.



Рабочий день до 18.00, но уйдешь пока не выполнишь норматив по СРМ - 15 дозвонов!!! И не важно, были ли у тебя клиенты в течение дня. На то, что дети, семьи есть, ответ один - ваши проблемы. Планы горят!!! Сидим до последнего. Хотелось бы распределения планов и выплат ЭБ согласно отработанным часам. Кто-то работает 5 дней в неделю, а кто-то 3,5 дня. Считаю нужно соизмерять. И что такое банковский коэффициент? За что удерживают по 2-6 т.р. ежемесячно?



Работа нравится. Как потопаешь, так и полопаешь. Есть к чему стремиться. Но повернитесь, пожалуйста, к сотрудникам лицом.