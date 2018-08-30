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Нормативы и оплата ТРУДА не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Здравствуйте!
Работаю в СКБ 2 года. Когда пришла только входили в работу карты Голд, затем СК, потом КД. ГФ заменили на СФ. Планы ставят огромные, порой невыполнимые. Чтоб получить ЭБ нужно выполнить 2005норматива. Нет ограничений где находится МО: город или село. На 0,75 ставки, такие же планы как и на целую. Обращались РБГ. Ничего не доказали. А сейчас еще и план на новых клиентов не понятно как ставят. В течении месяца меняют. Кому-то больше, кому-то меньше делают. Продаешь КД, в итоге дебиторы по ним, не за один договор не оплачивают. Зато планы!!! Вынь да положи.

Рабочий день до 18.00, но уйдешь пока не выполнишь норматив по СРМ - 15 дозвонов!!! И не важно, были ли у тебя клиенты в течение дня. На то, что дети, семьи есть, ответ один - ваши проблемы. Планы горят!!! Сидим до последнего. Хотелось бы распределения планов и выплат ЭБ согласно отработанным часам. Кто-то работает 5 дней в неделю, а кто-то 3,5 дня. Считаю нужно соизмерять. И что такое банковский коэффициент? За что удерживают по 2-6 т.р. ежемесячно?

Работа нравится. Как потопаешь, так и полопаешь. Есть к чему стремиться. Но повернитесь, пожалуйста, к сотрудникам лицом.
oksanaskb • сотрудник
19.02.2016 17:17
5 комментариев
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Андрей Дмитриевич Спиваков
Представитель банка
19.02.2016 17:33
Добрый вечер!

Напишите мне в личку пож. кто Вы и откуда. Я посмотрю на эту БГ более подробно

С уважением,
Спиваков Андрей,
Управляющий директор
oksanaskb
Автор отзыва
19.02.2016 17:44
Андрей Дмитриевич, добрый вечер. Извините, но в целях безопасности (не хотелось бы потерять работу) не буду называть свои ФИО. Т.к. обстановка в банке нестабильная. У нас постоянно угрозы: "не хотите так, найдем замену". Морально тяжело очень. Постоянно приходят люди в поисках работы. Говорят им звонят с предложениями работы именно в нашем МО. На случай если мы будем неугодны так сказать.
А у нашей РБГ есть хорошие связи с вышестоящими руководителями. (ЗСД)

Изменено: oksanaskb - 19.02.2016 18:30
Nazar1VAR
20.02.2016 09:44
Автору: Какие ужасы вы здесь расписали?!? Неужели это возможно в реальности?!? Кошмар!!! ..." - СК, потом КД. ГФ заменили на СФ...получить ЭБ...находится МО...Обращались РБГ...Продаешь КД..." Жуть да и только smile:) !
diplomat1965
20.02.2016 10:00
Цитата
СК, потом КД. ГФ заменили на СФ...получить ЭБ...находится МО...Обращались РБГ...Продаешь КД...

Ага, сотрудники стали уже зомби smile:o , но продолжают считать себя нормальными. smile:D
oksanaskb
Автор отзыва
10.03.2016 11:17
Nazar1VAR, OAS, это сокращенные термины банковских продуктов, которые поймут работники СКБ. smile:)
Зомби... пожалуй мы близки к этому. Поскольку нестабильная ситуация в стране сказывается неблагоприятно на доходность банка, клиентов обращается всё меньше, выполнение планов дается с каждым месяцем всё труднее, наше руководство перестает разумно руководить!!! Теперь мы работаем без выходных, праздников и перерывов на обед! smile:o
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