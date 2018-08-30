Работала в пресс-службе банка "Югра" в Москве в течение 7 месяцев в замечательном коллективе. На протяжении всего срока работы в банке сталкивалась с очень амбициозными целями и интересными проектами. Благодаря профессионалам своего дела и слаженной команде все задачи были выполнены на "отлично", а цели были полностью достигнуты. К сожалению, пришлось покинуть банк, так как попала под сокращение. Очень жаль, что иногда складываются такие обстоятельства, но расстались полюбовно, даже получила рекомендательное письмо для дальнейшего трудоустройства. Благодарна банку за предоставленную возможность, за опыт и благоприятные условия работы! Желаю удачи и процветания!