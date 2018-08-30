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|Не могут расплатиться с бывшими сотрудниками
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|К сожалению, осталось очень плохое мнение о СБ, уволили в связи с сокращением штата ещё 03.11.2015. Выплату за ноябрь месяц перечислили сразу, за декабрь-январь добиться выплаты так и не смогла, хотя все документы подала вовремя. В бухгалтерии, куда обращалась, ссылаются на сбои в программе (дозвониться очень сложно, трубку не поднимают), обещали разобраться, но ответа так и не получила. Вот решила обратиться за помощью в прокуратуру.
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9064964332 • бывший сотрудник
20.02.2016 15:35
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Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.