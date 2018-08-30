К сожалению, осталось очень плохое мнение о СБ, уволили в связи с сокращением штата ещё 03.11.2015. Выплату за ноябрь месяц перечислили сразу, за декабрь-январь добиться выплаты так и не смогла, хотя все документы подала вовремя. В бухгалтерии, куда обращалась, ссылаются на сбои в программе (дозвониться очень сложно, трубку не поднимают), обещали разобраться, но ответа так и не получила. Вот решила обратиться за помощью в прокуратуру.