Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Зачем училась?! (СПБ)
|не голосовал
|Спустя долгого ожидания, мне наконец позвонили со Сбербанка перед Новым годом и пригласили на обучение "КБП". Началось обучение после праздников 18.01.2016. После успешного пройденного обучения сказали "ждите звонка", но вот уже прошёл практически месяц и ни звонка, ни ответа мне не поступало. Зачем приглашать на обучение, если сотрудники не требуется?!
|
0
Afina001 • несостоявшийся сотрудник
21.02.2016 19:01
|
Ответ банка:
Afina001, добрый день!
Мы еще раз проверили, указанную Вами информацию. К сожалению, Вам не удалось пройти последний этап отбора, а именно собеседование с непосредственным руководителем.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Спасибо большое за отзыв. Уже разбираемся в ситуации и как только у меня появятся результаты я сразу же сообщу их Вам.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.