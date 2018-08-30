Спустя долгого ожидания, мне наконец позвонили со Сбербанка перед Новым годом и пригласили на обучение "КБП". Началось обучение после праздников 18.01.2016. После успешного пройденного обучения сказали "ждите звонка", но вот уже прошёл практически месяц и ни звонка, ни ответа мне не поступало. Зачем приглашать на обучение, если сотрудники не требуется?!