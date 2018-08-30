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Зачем училась?! (СПБ) не голосовал
Спустя долгого ожидания, мне наконец позвонили со Сбербанка перед Новым годом и пригласили на обучение "КБП". Началось обучение после праздников 18.01.2016. После успешного пройденного обучения сказали "ждите звонка", но вот уже прошёл практически месяц и ни звонка, ни ответа мне не поступало. Зачем приглашать на обучение, если сотрудники не требуется?!
Afina001 • несостоявшийся сотрудник
21.02.2016 19:01
Ответ банка:
Afina001, добрый день!

Мы еще раз проверили, указанную Вами информацию. К сожалению, Вам не удалось пройти последний этап отбора, а именно собеседование с непосредственным руководителем.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
1 комментарий
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Сбербанк России
Представитель банка
24.02.2016 18:52
Afina001, добрый день!

Спасибо большое за отзыв. Уже разбираемся в ситуации и как только у меня появятся результаты я сразу же сообщу их Вам.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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