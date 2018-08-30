Начну с того, что искала работу, пригласили на собеседование в главный офис по ул. Ноградской 16, на вакансию специалист по работе с клиентами. В указанное время я пришла на место, встретила меня неприветливая девушка, заместитель регионального директора, и начала собеседование. Причем во время этого неоднократно указывая на отсутствие опыта (хотя его 3 года в банковской сфере), и не скрывала своей неприязни. Видно одного мне раза не хватило, и через пару месяцев я пошла на еще одно собеседование в этот же банк, но уже по пр. Октябрьский 3г. Здесь меня встретили хорошо (гладко стелят). После собеседования сказали, что необходимо пройти психологические тесты ( в космос меньше сдавать надо ). Сказали, что еще есть 5 претендентов на это место, но я им подхожу больше. Как выяснилось потом, никаких людей на это место и не было никогда. В итоге, мне сказали, что меня берут, но надо подождать дня 2. В итоге я ждала 2,5 недели. Когда все подписали, начались трудовые будни.



Стажировали меня 2 сотрудника, ни одной, ни второй - эта стажировка не нужна была, кроме материального стимулирования. Во время моей стажировки и испытательного срока, все сотрудники, включая начальника отдела, сходили в отпуск. В это время, я сдавала тесты по продуктам. Все торопили быстрее, быстрее, но непонятно для чего. Начальница офиса И.Л.А., просто Безграмотное руководство, которое волнуют только продажи. Как выяснилось в последнюю неделю, что у меня стояли планы продаж, причем такие же, как у полноценных сотрудников. Ни в одном банке, нет планов на испытательном сроке, а если и есть, то как минимум снижены в половину. Своим "любимицам" мы приводим совершенно нерентабельных клиентов, непонятно откуда взятых. Заставляет оформлять на сотрудников кредиты, брать карты, если нет продаж. Не держаться за сотрудников, работают по принципу:на ваше место таких миллион.



На собеседовании говорят одно, а в итоге другое. Зарплата: на собеседовании одна, на деле в половину меньше. Все должен клянчить сам сотрудник, от пароля от рабочего стола до ручки. Еще у И.Л.А. проскакивает пренебрежительное отношение к сотрудникам, может обозвать как-либо или сказать:"что тебя даже мандарины в магазин продавать не возьмут!". У руководства (включая регионального господина П.) прямое отсутствие экономического восприятия и работы в банке.