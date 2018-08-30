Хочу немного совсем рассказать о моем впечатлении о работе в ДКЦ. Работаю совсем не долго: чуть более недели. Что нравится, перечислять можно долго: Процесс обучения от звонков-знакомств до обучений непосредственно уже в группе - идеален. Все по полкам, все по порядку. Коллектив хороший. Не могу сказать, что он отличный, т.к. везде все же попадаются неприятные товарищи. Руководство просто вышка. Приятно, когда "начальники" относятся к каждому сотруднику прежде всего как к человеку, а не рабочей силе. Это доставляет еще больше удовольствия от процесса работы. У РГ/ЗРГ помимо человческих хорошо развиты и профессиональные качества. Трениги, вебинары - все есть. А так же эти люди всегда готовы придти на помощь.



Оплата за работу... Ну знаете, я читал тут много комментов о том, что вознаграждение мизерное, мол обман сплошной. Не соглашусь. Твой заработок - напрямую зависит только от тебя самого. Только тебе решать - работать час в день или же целый день и т.д. Знаю про рост, по итогам хорошей работы можно попасть на рук. должности, что конечно тоже мотивирует.



Ну в принципе все, что я хотел сказать - сказал.



Есть пара вопросов, если возможно пусть здесь ответит представитель банка.

1. Есть ли фикс. часть возн. на рук. должностях?

2. Удваивают ли баллы за первые два месяца?

Спасибо за внимание.