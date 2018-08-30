Здравствуйте! Расскажу о том, как я потратила свое драгоценное время на банк Русский Стандарт!



Оставив отклик на вакансию на сайте HH, мне позвонили через несколько дней и пригласили на собеседование в офис. Я подъехала по нужному адресу в этот же день (Москва). Пройдя в кабинет руководителя, девушка, которая там была, представилась замом рук. Все, что мне рассказали о должности было очень мало и невнятно, т.к. помимо она занималась своими делами в компьютере, спросила про мой опыт и сразу же заявила, что есть местечко, поэтому готова меня взять (я была удивлена, обычно для этого требуется время), я сказав, что дам ответ завтра, перезвонила на следующий день и ответила, что готова приступить к обучению (не оплачивается, до трудоустройства), мне прислали смс куда подъехать, чтобы оставить анкету для службы безопасности.



11.02.2016 я приехала по адресу оставила анкету и решила уточнить в отделе кадров точно ли меня примут на работу при успешной аттестации, на что мне дали ответ, что в любой день обучения и даже после успешной аттестации могут отказать в трудоустройстве (как я потом поняла на одно место берут по несколько человек и постепенно отсеивают) и сообщили, что обучение начнется через понедельник и до этого мне позвонят!



И вот прошла неделя ни ответа, ни привета, а телефона ОК у меня нет и я решила позвонить заму в офис и узнать что там на счет меня?! Она ответила, что узнает и перезвонит, прождав несколько часов я отправила повторно смс, на что пришел ответ, что СКОРЕЕ ВСЕГО обучение начнется 29.02.2016, извините, но не хотите ли вы работников, которые будут ходить на работу скорее всего . И вот сегодня уже закончился рабочий день и мне так и не позвонили, отправив смс все той же девушке, я не получила никакого ответа. Я потратила свое время в ожидании отказав другим банкам, т.к. этот был ближе к дому, так же время и деньги на дорогу, а в итоге они даже не могут сознаться, что сотрудники им не нужны, т.к. на одно место берут всех, кто откликнулся, а затем вводят в заблуждение! Это первый и значимый показатель того, как относятся к персоналу в данном банке!



Так что если Вы действительно ищете работу, то не стоит тратить свое время и нервы на РС. А банку я так же желаю, чтобы его сотрудники ходили на работу "скорее всего" хотят - придут, а хотят - нет!