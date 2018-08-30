Просим руководство обратить внимание на Таганрог и что непосредственно здесь творится... В феврале 2016, после недолгого командования в Ростовском отделении, к власти в Таганрог вновь пришла руководитель сети ВСП " Снежная королева" - высокомерная и эгоцентричная К.Т.Б. И в эту же минуту, от действий которой, наше солнечное южное яркое отделение стало серым и унылым. Куда-то в один день в неизвестном направлении и на неизвестные сроки под давлением конечно "королевы" исчезли региональные менеджеры Таганрога. На их места, без приказа (во всяком случае нам его не доводили), назначены сотрудники Паша и Наташа, на профессиональных качествах которых можно смело поставить огромный вопросительный знак, но ЗА-ТО свита, угодивших " королеве", удобных ей и готовых по одной лишь команде ФАС, унизить словами и действиями сотрудников Сбербанка, конечно в первую очередь руководителей ВСП.



И вот теперь вопрос возникает сам по себе: как действия К.Т.Б. могут сочетаться с новой стратегией банка, связанной с клиентоцентричностью, нацеленой на внутреннего клиента, а именно на сотрудника. До каких пор Таганрог будет серым и запуганным злой "Снежной королевой" и место ли таким руководителям в нашем любимом СБЕРБАНКЕ?