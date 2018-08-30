Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Беспредел в Таганроге
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Просим руководство обратить внимание на Таганрог и что непосредственно здесь творится... В феврале 2016, после недолгого командования в Ростовском отделении, к власти в Таганрог вновь пришла руководитель сети ВСП " Снежная королева" - высокомерная и эгоцентричная К.Т.Б. И в эту же минуту, от действий которой, наше солнечное южное яркое отделение стало серым и унылым. Куда-то в один день в неизвестном направлении и на неизвестные сроки под давлением конечно "королевы" исчезли региональные менеджеры Таганрога. На их места, без приказа (во всяком случае нам его не доводили), назначены сотрудники Паша и Наташа, на профессиональных качествах которых можно смело поставить огромный вопросительный знак, но ЗА-ТО свита, угодивших " королеве", удобных ей и готовых по одной лишь команде ФАС, унизить словами и действиями сотрудников Сбербанка, конечно в первую очередь руководителей ВСП.
И вот теперь вопрос возникает сам по себе: как действия К.Т.Б. могут сочетаться с новой стратегией банка, связанной с клиентоцентричностью, нацеленой на внутреннего клиента, а именно на сотрудника. До каких пор Таганрог будет серым и запуганным злой "Снежной королевой" и место ли таким руководителям в нашем любимом СБЕРБАНКЕ?
|
0
Pravba2016 • сотрудник
28.02.2016 20:24
|
Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
|
Ответ банка:
Pravba2016, добрый день!
К сожалению, не получила от вас ответа на сообщение, которое я Вам отправляла, а без этой информации у нас нет возможности разобраться в ситуации.
Если Вам не трудно, я еще раз попрошу Вас ответить на личное сообщение.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.