Всем добрый день!

ходила в декабре на собеседование в данный банк. По телефону позвонила HR Ольга и описывала мне вакансию как новый проект, сопровождение клиентов юридических лиц. Я спросила, как будет проходить собеседование, мне ответили, что около часа. Далее присылали на почту приглашение на собеседование раза 4, так как оно никак не хотело открываться. Меня предупредили, что собеседование будет групповое, но что будет человек 15, я не ожидала. По ходу дела выяснилось, что вакансия предполагает не сопровождение, а агрессивные продажи, назначение ежедневных встреч. Я на интерес осталась, в итоге после 3 часов мне сказали, что мне обязательно найдут другую вакансию в банке и конечно же не перезвонили.



Подводя итог, хочется сказать, что это худшее собеседование, так как HR не знает, на какую вакансию идет поиск, создалось ощущение, что позвали много народу для массовки. А ведь кто-то отпрашивался с работы. В общем остались самые негативные впечатление о работе службы подпора данного банка.