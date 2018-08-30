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|Списывают средства с заработной платы
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Являлся сотрудником банка Росгосстрах. Моя зарплата состояла из оклада и надбавки. Ежемесячно устанавливались планы на каждого сотрудника и на отделение. Логично предположить, что ежемесячный план заканчивается в последний календарный день месяца. Но руководство решило запросить объяснительную выполнения плана на 25 число, не дожидаясь конца месяца. На 25 число план еще не был выполнен, но к 30 числу по всем показателям было перевыполнение! Вот и получается, что план перевыполнен, а надбавку урезали. Поэтому и уволился. Это была последняя точка кипения! Руководство Росгосстраха делает с ЗП сотрудников всё что захочет.
P.S. все вклады в Росгосстрахе закрыл и перевёл в банк, в котором сейчас работаю.
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Роман212 • бывший сотрудник
29.02.2016 23:45
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Администратор:
Автор уточните, сколько времени проработали и когда уволились? В каком регионе работали? (ответ за поставленные вопросы можно направить на адрес natalya.konkina@banki.ru)
PS: в связи с непоступлением дополнительной информации оценка не засчитана.
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