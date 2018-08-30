Являлся сотрудником банка Росгосстрах. Моя зарплата состояла из оклада и надбавки. Ежемесячно устанавливались планы на каждого сотрудника и на отделение. Логично предположить, что ежемесячный план заканчивается в последний календарный день месяца. Но руководство решило запросить объяснительную выполнения плана на 25 число, не дожидаясь конца месяца. На 25 число план еще не был выполнен, но к 30 числу по всем показателям было перевыполнение! Вот и получается, что план перевыполнен, а надбавку урезали. Поэтому и уволился. Это была последняя точка кипения! Руководство Росгосстраха делает с ЗП сотрудников всё что захочет.



P.S. все вклады в Росгосстрахе закрыл и перевёл в банк, в котором сейчас работаю.