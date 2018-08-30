Коллеги настоящие и будущие, добрый день!



В последнее время наш Банк постигают хорошие и не совсем "хорошие" изменения, возможно связанные не только с меняющейся конъюнктурой рынка и слиянием с БИН-Банком, но отчасти зависящие от халатного отношения некоторых категорий сотрудников. Больше года в нашем Банке существовала программа поощрения сотрудников путём денежного вознаграждения за продажу страховых продуктов к кредиту наличными от компаний-партнёров (СК "ВСК", СК "Макс", СК "РГС" и тд.). Выплаты сего вознаграждения осуществлялись ежеквартально, в конце месяца следующего за окончанием очередного квартала. Проблемы начались с наступлением нового 2016 года, 4-ый квартал закончился бурным Новогодним застольем, по истечении которого премии от партнёров рассчитали, подвели итоги и, как бы: "спасибо всем за высокие показатели!", "вы хорошо работаете!", "молодцы!", "так держать!" и всё на этом... а в след "эээээ, Ребята, а где мои 15 000 руб. от страховых компаний?".



Дальше начинается самое интересно, выйдя после новогодних праздников, мы все с нетерпением стали ждать этих выплат комиссионного вознаграждения, "завтраки" сменялись один за другим: в начале задержку с выплатой увязали с долгими новогодними праздниками (это был конец января 2016) - якобы все отдыхали, а щас вышли и особо работать не хочется поэтому потерпите; следующий "завтрак" который был в середине февраля 2016г. объяснялся просто - все вышли с праздников, начали работать и вот-вот все начисления будут произведены; третий "завтрак" наступил в конце февраля 2016г. и их объяснения уже выглядели по-другому - сотрудник Банка, который производил комиссионные выплаты уволился и начислить размер вознаграждения некому, ждите, всё будет выплачено в ближайшее время.



Итог: сегодня первый день весны 2016г., а результат моего труда как-то не греет руку в кошельке, причем тепла в кошельке нет не только у меня, но у всех моих коллег, кто старался на благо МДМ Банка.



Мою голову начинают посещать разные вопросы и проблемы:

1) 10 марта 2016г. мне необходимо оплатить аренду квартиры, в которой я проживаю, но, к моему сожалению, я наверное не смогу это сделать. Коллеги, может вы подскажите, как арендодателям моей квартиры объяснить, что "сотрудник Банка, который производил комиссионные выплаты уволился и начислить размер вознаграждения некому, ждите, всё будет выплачено в ближайшее время"? И будет ли это его волновать?

2) В сложившейся ситуации, даже работать не хочется, ведь согласно ст. 141 Трудового кодекса РФ, если задержка по в выплате компенсации за труд составила более 15 дней, сотрудник может приостановить работу до выплаты суммы полностью, письменно известив об этом работодателя.

3) Административно-правовая ответственность за невыплату заработной платы наступает только при наличии вины работодателя и закреплена в статье 5.27 Кодекса об административных правонарушениях.

4) Раз денежное вознаграждение не выплачивалось, то мои деньги лежали на каком-то счету и я ведь могу потребовать денежную компенсацию, которая составляет не менее 1/300 от действующей в это время ставки рефинансирования Центробанка (11%). Эту цифру умножить на сумму задолженности за каждый день задержки. Кроме компенсации, я имею право потребовать индексации сумм задержанной заработной платы из-за обесценивания денег в связи с инфляцией. Об этом говорится в п. 55 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 17 марта 2004 г. №

2. А был ведь и моральный вред, связанный с переживаниями как заплатить за квартиру 10 марта 2016г.



Вот и думаешь, может уведомить письменно, согласно ст. 141 Трудового кодекса РФ работодателя о незапланированном отпуске, сходить таки в орган с названием "Трудовая инспекция" и оставить им жалобу-заявление... тем более все распоряжения, программы мотивации, информация о размере заработанного вознаграждения, копия ТК, написанная жалоба-заявление в Трудовую инспекцию РФ - у меня на руках. Дело за малым - на обеденном перерыве перейти на противоположную сторону дороги и закинуть эти бумажки и гос. орган. или всё же руководство МДМ Банка наконец разберётся в этой проблеме, а то кушать очень хочется да и с 10 марта 2016г. жить негде будет...