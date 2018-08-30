К сожалению, имею опыт работы в компании ВТБ ЛИЗИНГ подразделение Автолизинг в г. Краснодаре. Прошел успешно групповое собеседование на должность менеджера по лизингу. Обещали дать мне наставника, потому как опыта по лизингу у меня нет. По факту в первый же день работы до меня нет никому дела, коллеги не отзывчивые, помощи никакой, сам начал звонить в отделы? чтобы предоставили доступ в учетную запись и тому подобное... план в первый же месяц ставят как для опытного сотрудника! Объясняя тем, что нет времени на раскачку. Поразило, что один из руководителей Александр С. абсолютно не компетентный, задаю вопросы, он тут же ищет ответ у сотрудников. Также куча дублирующих отчетов, такое ощущение, что работают, для того, чтобы нарисовать цифры. Сотрудников увольняют просто без отработки день в день. Премия выплачивается на третий месяц. Естественно при увольнении ничего не выплатили. Более того, часто слышу от сотрудников, что им не доплачивают. Текучка ужасная, в месяц минимум одного сотрудника увольняют без объяснений, Александр С. директор, пугает уволить по статье, если не пишешь по собственному.