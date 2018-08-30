Хочу сказать огромное спасибо моему РГ Евгению и ЗРГ Екатерине. Они очень поддерживают когда что-то не получается. Когда лень и не идет план. Всегда подскажут как лучше. Коллектив у нас хороший. Дружный и веселый. Работа в банке дала мне возможность зарабатывать дома. Я была в декрете, долго не могла найти работу на дому и увидела статью в Яндексе про удалённую работу. Заполнила анкету, прошла обучение и приступила к работе. Обучение проходит в несколько этапов. Звонки с наставниками. Очень терпеливые замечательные люди. Потом экзамен. с РГ группы. И все выходишь на линию. Тебе помогают все в группе. РГ и ЗРГ, такие же операторы. Конечно в первый раз звонить очень страшно, тут начинается ступор (конечно это не у всех, но у меня так было). Мне кажется тогда я очень доставала своего РГ. Вот у него терпения на всех нас. Он очень лояльный, и в то же время строгий. Всегда идет на встречу. Никто не бросает, всему научат подскажут. Раньше для меня холодные продажи это было что-то сделаю 2 звонка и все. Ну когда получаешь зарплату, ты начинаешь понимать, что реально можно заработать и больше. И тут начинается азарт выполнить и перевыполнить план. Если что-то не идет или не знаешь как отработать возражение, конечно идешь к своему руководителю, он не когда не откажет в помощи подскажет, что лучше сказать. Как ответить.



Я люблю свою работу. И зарплата хорошая. Зарплата полностью зависть от тебя самого. Кто говорит, что тут плохо. Это неправда, просто они не хотят ничего делать. В моей работе главное трудолюбие и усидчивость. И позитив.