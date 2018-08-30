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Добрый день! Я проживаю в г. Владикавказе. На данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, в нашем городе все сотрудники были сокращены. Мне сейчас требуется справка о том, что я являюсь сотрудником банка. Отдел кадров раньше был в г. Пятигорске, но сейчас его нет. На стационарные телефоны в г. Пятигорск не могу дозвониться. Что мне делать? Куда обратиться? Где сейчас находится отдел кадров? С кем мне связаться? Напишите мне контактные телефоны. Помогите мне,пожалуйста, получить необходимый документ.
С Уважением, Фонарева Ольга.
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Ольга Фонарева • сотрудник
02.03.2016 15:17
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Ответ банка:
Добрый день!
Заказать документы можно дистанционно, направив заявление факсом, либо почтой по адресу Банка ул. Ткацкая, д. 36, г. Москва, 105187 - http://www.rsb.ru/about/#cont
Пример оформления такого заявления я направлю Вам в личном сообщении.
С уважением,
Соколова Дарья
АО "Банк Русский Стандарт"
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