Добрый день! Я проживаю в г. Владикавказе. На данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, в нашем городе все сотрудники были сокращены. Мне сейчас требуется справка о том, что я являюсь сотрудником банка. Отдел кадров раньше был в г. Пятигорске, но сейчас его нет. На стационарные телефоны в г. Пятигорск не могу дозвониться. Что мне делать? Куда обратиться? Где сейчас находится отдел кадров? С кем мне связаться? Напишите мне контактные телефоны. Помогите мне,пожалуйста, получить необходимый документ.

С Уважением, Фонарева Ольга.