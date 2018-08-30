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|Используют интеллектуальный труд кандидатов бесплатно
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|Размещают вакансии, приглашают на собеседование, на собеседование, просят привезти рабочие документы и материалы бывших ваших работодателей, на собеседовании в грубой манере интересуются, почему ничего не привезли, выражают искреннее удивление на уточнение об информационной безопасности и собственности бывших работодателей на запрошенные документы, в качестве теста дают задание разработать и направить им подробно прописанные документы "ПРОЦЕДУРА" и "ПОРЯДОК" по конкретным текущим процессам и ситуациям в данном банке (тем самым вытягивая существующие знания и опыт кандидатов), после получения документов сообщают о закрытии вакансии внутренними ресурсами (своими сотрудниками, для обучения которых набирается таким образом материал - инструкции для работы). Аналогичная ситуация повторяется каждые 2 месяца, при этом банк не стесняется обращаться к одним и тем же кандидатам, мороча им голову.
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baby55 • несостоявшийся сотрудник
04.03.2016 11:42
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|guestxxx
05.03.2016 00:46
|Такие действия банка являются законным поводом для использованных таким образом кандидатов обратиться в судебные и соответствующие надзорные инстанции, что в существующих условиях в банковском секторе с учетом политики ЦБР неизбежно повлечет для данного банка определенные последствия.
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