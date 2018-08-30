Размещают вакансии, приглашают на собеседование, на собеседование, просят привезти рабочие документы и материалы бывших ваших работодателей, на собеседовании в грубой манере интересуются, почему ничего не привезли, выражают искреннее удивление на уточнение об информационной безопасности и собственности бывших работодателей на запрошенные документы, в качестве теста дают задание разработать и направить им подробно прописанные документы "ПРОЦЕДУРА" и "ПОРЯДОК" по конкретным текущим процессам и ситуациям в данном банке (тем самым вытягивая существующие знания и опыт кандидатов), после получения документов сообщают о закрытии вакансии внутренними ресурсами (своими сотрудниками, для обучения которых набирается таким образом материал - инструкции для работы). Аналогичная ситуация повторяется каждые 2 месяца, при этом банк не стесняется обращаться к одним и тем же кандидатам, мороча им голову.