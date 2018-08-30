Смешно читать откровенно заказные отзывы на последней странице... Впрочем, к делу. Я работал в ДКЦ больше двух лет, с середины 2013 года. Сейчас сия структура называется ОПФЛ (отдел привлечения физических лиц). В чём смысл переименования? Как обычно: изобразить видимость деятельности.



Итак, к делу. В 2013-м ДКЦ был уникальным местом работы. Можно было работать в удовольствие, и хорошо зарабатывать. Но к концу года (процесс начался примерно в ноябре 2013-го) всё ухудшилось лавинообразно. Какой-то "умник" решил набрать много операторов (видимо, думая, что их количество повлияет на к-во выданных КК). Но... Естественно, это повлияло только на уровень доходов сотрудников, ведь если поделить один апельсин на десятерых, то всем достанется по 1-2 дольки, а если участников дележа будет 40 или 50...



Дальше была оптимизация... О, что это была за оптимизация))) Одним из критериев была конверсия. Что такое конверсия ДКЦ Тинькофф образца 2013 года? Допустим, если вам попалось много клиентов "не граждан РФ", то ваша конверсия падает. Т.е. вы ставите отказ, а значит - вы плохой. Таким образом, из ДКЦ уволили очень приличное количество хороших сотрудников. Те же "счастливчики", которые остались, начали наблюдать дальнейшее... Что было потом? Постоянно что-то ухудшалось. Ступенчато уменьшалась стоимость заявок... Падало их качество... Росла доля холодной базы. Но всё бы ничего, но тут появился ПЛАН! Сначала РГ вели слащавые беседы о том, что план - это только маяк, ориентироваться на него не нужно, это только цифры... Ну-ну. Очень скоро было объявлено, что тот, кто не сделает 70% плана, получит в 2 раза меньше денег. Однако, времена были не самые плохие, и, в принципе, 70% можно было сделать. Но банку было мало, и количество операторов росло и росло, а апельсин только уменьшался... Что было дальше, можете представить.



Что там сейчас? Делать там нечего. Вы придёте, и будете за 200-300 рублей в день по 8-10 часов выслушивать отказы и посылы озверевших "холодных" клиентов. Возможно, вам повезёт, и несколько из них (в день) согласятся. Тогда вы получите чуть больше, чем 200-300 рублей в день. Но это адская работа... Потратив немного времени на поиски, вы поймёте, что даже в кризисное время за обзвон холодной базы платят оклад (!). В ТКС же вы сможете по 3-4-5 часов подряд выслушивать отказы (причем не просто так, а с вашей агитацией!) совершенно бесплатно. Ведь если не агитировать, вас оштрафуют. Думаете, почему весь хедхантер завален вакансиями ТКС? Верно! Бинго! На такую адскую работу заманить кого-нибудь можно только чудом. Хорошую работу рекламировать не нужно.



Отдельно скажу про штат РГ и ЗРГ. 90% из них не имеют ни малейшего представления о руководстве коллективом, а попасть в их ряды можно только сами знаете чем...



О хорошем: платят вовремя + обслуживание дебетовой карты бесплатное. На этом плюсы заканчиваются... За "коллектив" пришлось поставить тоже только "2", потому что 90% вменяемых операторов давно ушли из ТКС... Очень жаль, но отличная идея бездарно загублена...