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|Отличное место работы!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работаю в банковской сфере не первый год. Если бы вы знали сколько мест работы сменил, потому что кто-то банкротится, у других невыносимые рабочие условия. В СДМ-банк устроился два года назад и до сих пор с удовольствием работаю. Почитал все негативные отзывы и мне, если честно, непонятен такой отрицательный всплеск эмоций. Если ты умеешь трудиться, то точно получишь хорошую зарплату и повышение в банке. Ну а если нет, то конечно можно и "поныть" в комментариях. Работаю я в СПБ на улице Ленина. Отличный коллектив, начальство понимающее. До обмороков мы не работаем, как многие тут пишут. Поверьте, бывают условия и хуже. Причем, зарплату платят достойную.
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Олег Потапов • сотрудник
08.03.2016 13:47
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Администратор:
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