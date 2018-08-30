Уже больше пяти лет работаю в этом банке, но за последние два года все чаще понимаю, что выбор работодателя был неверным. Вернее тогда, возможно, все было нормально, но то что происходит сейчас заставляет задуматься.

Может быть кто-то сможет мне объяснить, зачем сокращать численность банка более чем на 50%, а с оставшихся требовать выполнения того, что раньше делала целая команда. Понятно что в кризис дела у Банка идут нехорошо, но в таких случаях профессиональные менеджеры делают ставку на молодых и энергичных людей, которые могут справится с любыми задачами. В случае с Русским стандартом всех или практически всех адекватных и энергичных сотрудников сокращают и оставляют пенсионеров, которые вместо оперативного решения задач спокойно отсиживаются на своих местах и занимаются бюрократией, а не решением актуальных и нужных банку задач. Вот у нас на десять человек два или даже три пенсионера, которые живут по привычному им графику. Приходят на работу когда им вздумается да еще и весь день ходят покурить. Понятно, что им главное задержаться здесь как можно дольше, а задачи банка для них на втором месте. Когда же наконец руководство поймет, что нужно делать ставку на профессиональные молодые кадры, а не на пенсионеров??? Пока они до этого не дойдут банк будет продолжать терять спецов своего дела, а пенсионеры будут продолжать заниматься всякой фигней.



Мы очень часто обсуждаем эту тему с коллегами, но изменить скорее всего ничего не получиться. Иногда кажется, что в кризис все руководство занялось сомнительной экономией и зарабатыванием денег в свои карманы. В нашем офисе на прошлой неделе на всех туалетах появилось такое объявление: "Уважаемые сотрудники!!!!! В связи с нецелевым использованием туалетной бумаги возникла ее нехватка. Убедительная просьба использовать туалетную бумагу по ее прямому назначению. Заранее спасибо. Администрация." Докатились!!! Такой крупный банк экономит на туалетной бумаге! Неужели они думают, что мы ее едим? Как же странно, когда банк экономит на обычной бумаге и платит бешеные бабки некоторым руководителям, за спиной у которых нет не одного успешного проекта. Как такое может быть?



Некоторое время назад мы случайно узнали, что у нас некоторые директора получают нереальные деньги! Что они такое делают, если все ее проекты провалились. Прямые продажи карт не запустили!!! Нормальной курьерской доставки карт тоже нет, да и продажи карт идут только благодаря стараниям ребят из офисов банка! Как так получается??? Сокращаем нормальных и профессиональных сотрудников, у которых зарплат больше 100 000 никогда не было, а пенсионеров и неэффективных топов с нереальным зарплатами продолжаем держать!? Почему руководство не понимает, что всю работу делают обычные сотрудники, и если вдруг эти неэффективные директора куда-то исчезнут, то банку будет только лучше??? Только подумать сколько денег можно сэкономить!!! Даже у президента РФ зарплата меньше!!!



Вот такой получился крик души!!! Надеемся, что руководство банка прочтет эти немного эмоциональные строки и изменит свое отношение к персоналу. Перестанет сокращать перспективных, опытных и профессиональных сотрудников, избавится от него эффективных пенсионеров и оставит у руля только тех. директоров, которые показывают реальные результаты в работе, а не работают на публику!