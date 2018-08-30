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Ситуация изнутри отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Вот и добрались мои руки до сего сайта. Очень надеюсь на адекватность и непредвзятость администрации данного ресурса.

Итак, обо всём по-порядку.

Снаружи данный банк позиционирует себя с весьма сильной стороны, этакий оплот надежности и образчик банковской машины. А на деле в этом банке творится какая-то несуразица. Например зарплату сотрудникам дают тогда и столько, сколько пожелает святейшее руководство сего "заведения". При этом надо сказать, что зарплатка то "серая", и бОльшая её часть за рамками оклада. Вот оклад и дают, а т.н. "премию" хотят дают, хотят не дают. И никто точно не скажет, чем провинился персонал, и когда таки дадут честно заработанное. Ведь, ежели "заведение" хочет укрыться от налогов, то пусть, НО работники причем?

Вообще тут творятся такие маразмы. Вот двери в туалет нет, и в общий холл слышны "радостные ручьи". Проблема обычна. И тут решение руководства просто поражает: "а давайте соберем с сотрудников по ЭН-ной сумме на установку двери", это при нерегулярной зарплате то.

Идем дальше....

В прошлом году был ДР у какой-то шишки из правления Банка. И опять инициатива сверху радует: "А давайте ка ребятки соберем ему в подарок по тысяче рублей!?". Ну здорово же - с миру по нитке, голому на мерседес (или БМВ).

Про разного рода бытовые заморочки руководства, осложняющие и так непростую участь сотрудников данного "заведения", я говорить не буду. А скажу я вот что: "Как банк может вести приятную политику для клиентов, если даже о работниках не заботится и поступает, как с крепостными?" Я ответил себе на этот вопрос. А ВЫ?

г. Владивосток
Денис Миллербывший сотрудник
10.03.2016 05:17
Администратор:
Автор, что указано в трудовом договоре по поводу начисления и выплаты премии? Какими документами регламентируется начисление и выплата премии?
3 комментария
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Onikish
10.03.2016 10:37
Друзья, давайте все-таки быть честнее по отношению друг к другу. Во-первых, сотрудник, которого зовут Денис Миллер никогда не работал в Дальневосточном филиале ПАО БАНК "ЮГРА" во Владивостоке. Мне кажется, в таких случаях надо все-таки называть свою истинную имя и фамилию, а не прятаться за выдуманные. Филиал во Владивостоке открыт совсем недавно, на ул. Вострякова, в центре города, сделан отлично. На открытии были известные люди города, руководство Банка, очень сомневаюсь, чтобы там были такие проблемы со зданием, что Вы описываете. З.П. делится на оклад и премию - обычная практика, и премия действительно выплачивается на усмотрение руководства.
Tuzikk
10.03.2016 13:52
Цитата
премия действительно выплачивается на усмотрение руководства

Т.е. вы хотите сказать, что формальных критериев выплаты премии нет? Т.е. сотрудник, отработав месяц, не в состоянии оценить сумму материальной компенсации, на которую он может рассчитывать?
banker1985
27.03.2016 17:31
Такая система оплаты труда (оклад + премия в размере 100% от оклада) почему-то часто встречается в банковской сфере и распространяется на всех без исключения сотрудников. Даже если должность не предусматривает возможности выполнения какого-либо плана.
В отношении меня почти всё время работы в разных банках действовала такая же система. Так что при планировании своих доходов я рассчитывал лишь на оклад, а премию воспринимал как дополнительный доход.
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