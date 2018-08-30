Вот и добрались мои руки до сего сайта. Очень надеюсь на адекватность и непредвзятость администрации данного ресурса.



Итак, обо всём по-порядку.



Снаружи данный банк позиционирует себя с весьма сильной стороны, этакий оплот надежности и образчик банковской машины. А на деле в этом банке творится какая-то несуразица. Например зарплату сотрудникам дают тогда и столько, сколько пожелает святейшее руководство сего "заведения". При этом надо сказать, что зарплатка то "серая", и бОльшая её часть за рамками оклада. Вот оклад и дают, а т.н. "премию" хотят дают, хотят не дают. И никто точно не скажет, чем провинился персонал, и когда таки дадут честно заработанное. Ведь, ежели "заведение" хочет укрыться от налогов, то пусть, НО работники причем?



Вообще тут творятся такие маразмы. Вот двери в туалет нет, и в общий холл слышны "радостные ручьи". Проблема обычна. И тут решение руководства просто поражает: "а давайте соберем с сотрудников по ЭН-ной сумме на установку двери", это при нерегулярной зарплате то.



Идем дальше....



В прошлом году был ДР у какой-то шишки из правления Банка. И опять инициатива сверху радует: "А давайте ка ребятки соберем ему в подарок по тысяче рублей!?". Ну здорово же - с миру по нитке, голому на мерседес (или БМВ).



Про разного рода бытовые заморочки руководства, осложняющие и так непростую участь сотрудников данного "заведения", я говорить не буду. А скажу я вот что: "Как банк может вести приятную политику для клиентов, если даже о работниках не заботится и поступает, как с крепостными?" Я ответил себе на этот вопрос. А ВЫ?



г. Владивосток