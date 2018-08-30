Отзыв месяца:

март 2016 года Отзыв будет полезен тем, кто планирует попасть на позицию КБП в московском отделении сбера. Собеседование проходило на Новослободской, 16. Сразу скажу: знал, на что шел. Знал, что вакансия стартовая, берут без опыта, работа не сахар, текучка огромная и конкурс немаленький. Причем, на КБП изначально идти не хотел, но сказали, что с улицы и без опыта в банке на другие должности не возьмут. Еще по телефону меня напрягло, что собеседование будет длиться несколько часов и нужно будет пройти психологическое тестирование!



Тут где-то писали, что требование о прохождении медосмотра при приеме на работу в Юникредите даже на начальную должность - это что-то из ряда вон выходящее. Не буду здесь рассуждать, насколько это законно и необходимо при трудоустройстве в банк. Но замечу, что сам факт проведения таких медосмотров уже говорит о многом и служит неким предостережением для соискателей о том, в каких диких условиях им придется пахать.



Так вот, проведение психологических тестов на собеседовании в сбере - точно такое же предостережение! Да и сама процедура - это один большой тест на стрессоустойчивость, но об этом ниже.



Кстати, должность официально называется «консультант по банковским продуктам». И люди радостно думают, что будут целый день заниматься консультированием дотошных клиентов. Однако в процессе собеседования выясняется, что на 90% КБП будет заниматься продажами этих самых продуктов и лишь в последнюю очередь - консультированием. Но тогда и вакансию надо правильно озвучивать: не КБП, а например, «продавец-консультант в сфере банковских продуктов».



Вернемся к процедуре собеседования. Она состоит из следующих этапов: вступительное слово ведущей, мультфильм про сбер, заполнение анкеты, самопрезентация, решение видеокейсов, компьютерное тестирование, финал. Не знаю, что происходит после тестирования, так как по его результатам меня отклонили, но рискну предположить, что именно на финальном этапе проверяют, умеешь ли ты продавать, и затем направляют на индивидуальное собеседование с руководителем ВСП. А все, что до финала - анализ твоего психологического портрета. Причем, очень приветствуется, когда люди самостоятельно и досрочно покидают зал, передумав по тем или иным причинам устраиваться сюда, что только упрощает рекрутерам работу по фильтрации контингента соискателей.



Весь процесс отсеивания расписывать не буду - укажу лишь наиболее яркие моменты:



1. Групповое собеседование.

Потому что так удобно банку. Не с каждым же отдельно беседовать!? Да при таком-то конкурсе! Но я очень негативно отношусь к групповым интервью. И не из-за страха публичных выступлений, а из-за того, что некомфортно в присутствии других соискателей (конкурентов) описывать различные эпизоды из своей биографии, отвечать на каверзные вопросы ведущей, а порой и озвучивать персональные данные.



2. Длительная процедура.

Весь процесс занимает несколько часов в зависимости от того, как рано тебя отфильтруют. В любом случае день должен быть свободным полностью. Складывается впечатление, что процесс искусственно затянут, а соискателей специально заманивают в отделение, чтобы увидеть их лично и в формальной обстановке. Ничто ведь не мешает провести дистанционную предквалификацию! И вступительное слово и мультфильм можно было бы посмотреть на видео, любезно предоставленном на е-mail соискателю по его запросу. Анкета с исчерпывающей информацией и так уже заполнена продвинутым соискателем на карьерном портале сбера. Самопрезентацию можно было бы снять на камеру и прикрепить к этой анкете. Решить видеокейсы и пройти тестирование можно с домашнего компьютера из личного кабинета на карьерном портале, если бы был предусмотрен такой функционал. А на Новослободскую приезжать, уже пройдя предварительный фильтр. Экономия времени колоссальная. Боитесь слива кейсов в интернет? Люди будут отвечать заученными правильными ответами? Так ведь главное - это умение продавать, выполнять план по продажам! Именно по данному показателю вы устраиваете соревнование между будущими сотрудниками, по результатам которого победитель пополняет стройные ряды КБП, а проигравший переходит на работу в другое ВСП или отсекается в принципе. Оказывается, есть вещи куда важнее.



3. Сомнительные видеокейсы.

Покажут несколько постановочных роликов, в которых обыгрываются «нештатные» ситуации на работе, и попросят ответить, как бы ты поступил на месте сотрудника банка. Как я понял, то, что показано в этих роликах, происходит в сбере каждый день, и сотрудникам подбора не терпится узнать, на что ты готов пойти ради благополучия клиентов и процветания банка. А именно, готов ли ты пожертвовать собственным здоровьем в целом и обеденным перерывом в частности? Я в курсе, что интересы клиентов на первом месте, банка - на втором, а сотрудников - лишь на третьем. Такова сфера услуг. Отвечал максимально честно. В итоге выяснилось, что мои ответы никуда не годятся. А на резонный вопрос «А как тогда надо было поступить?» мне сказали, что правильного ответа нет! Задача рекрутера - узнать, как именно ТЫ поступишь, оценить ТВОЮ модель поведения. И так он отвечает не случайно! Потому что знает, что у любого сотрудника есть должностная инструкция, в которой четко прописано, как поступать в таких случаях. Кроме того, в неоднозначных ситуациях всегда есть руководитель ВСП, который обязан участвовать в разруливании конфликтов. Этому еще будут учить в рамках ученического договора между соискателем и сбером! Спрашивается, откуда нам, соискателям, знать то, чего мы знать не можем и не обязаны, по крайней мере, на этапе собеседования? Если ситуации, показанные в кейсах, настолько злободневны для сбера, почему бы сразу не предупредить соискателей, как ОБЯЗАНЫ в таких случаях вести себя сотрудники? И если кто-то захочет отказаться, то лучше сделать это еще на собеседовании, здесь и сейчас.



Вывод очевиден: отвечать нужно так, как хочет услышать рекрутер. Только нужно помнить, что любое вранье при трудоустройстве обязательно вскроется в дальнейшем. Если только соискатель не ставит цель пробиться в банк любой ценой.



4. Утомительное тестирование.

Ключевой этап собеседования. По его результатам оценивают твои умственные способности, эрудицию, мотивацию, психологический портрет. Тест построен таким образом, чтобы намеренно ввести соискателя в состояние стресса, оценить его выдержку и самообладание. Судите сами: на вопросы нужно отвечать, практически не раздумывая, ибо временной лимит; один и тот же вопрос может задаваться по нескольку раз; задачи на проверку ряда чисел или символов больше похожи на проверку зрения у окулиста. Высший пилотаж составителя этого теста - включение в него вопросов, где соискатель в случае несогласия с предложенными вариантами ответов должен выбрать «меньшее из зол»! Видимо, таков девиз всей работы КБП: в неоднозначных ситуациях всегда выбирай меньшее из зол и действуй.



Допустим, ты осилил тест и уже радостно читаешь его результаты, где отмечены твои достоинства, недостатки, способности к самостоятельной или командной работе. Не спеши радоваться! Этот тест никакого отношения к продажам не имеет. Его задача - определить, насколько ты стрессоустойчив, каков твой уровень тревоги, агрессии, самообладания и выдержки. Причем, портрет соискателя строится на сопоставлении ответов к кейсам и результатов теста. Именно поэтому в случае «неправильных» ответов на кейсы тебя сразу не отсеют, а напротив, даже дадут шанс, изрядно помучив тестом.



Что в итоге? Меня отклонили, потому что рекрутеров не устроили результаты тестирования. «Правильных» ответов не озвучили. На мой взгляд, делать выводы о человеке и его профессиональных качествах, используя такие сомнительные методики подбора, как минимум несолидно. И недальновидно. Ведь так можно отсеять и достойного кандидата, из которого мог бы получиться хороший годный продавец! Вы еще не видели человека в работе, а уже смело утверждаете, что он вам не подходит лишь потому, что у него плохой психологический портрет по результатам какого-то стремного теста. Соискатель может приврать и успешно пройти тест, но спалиться в первую же рабочую смену.



Гораздо солиднее было бы вместо всего этого спектакля показать записи реальных сцен разборок агрессивных клиентов с персоналом банка, прокомментировать действия КБП и руководителей по разруливанию данной ситуации, а в конце спросить «Вы готовы к такой жести?» Кто готов, пройдемте в следующий зал - там вы продемонстрируете свои навыки продаж; кто не готов, желаем успехов в поиске работы.



Отзыв не является ни положительным, ни отрицательным, а лишь описывает мое видение процесса подбора сотрудников на должность КБП в московском отделении сбера. На мой взгляд, процедура непрозрачная, необъективная, утомительная, и в конечном счете не позволяет делать правильные выводы о пригодности того или иного кандидата.