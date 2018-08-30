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Работа консультанта нормально (0)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Вот и я решил внести свой отзыв про работу в Сбербанке. Началось все с того, что я обратился в отдел кадров за вакансиями и меня пригласили на собеседование на должность консультанта. Собеседование было групповое, веселое. Представители этого направления бизнеса банка подробно рассказали что за должность и "с чем ее едят". После собеседования мы заполнили анкеты безопасникам и нам сказали подождать 5 рабочих дней. Прошло 2 недели после собеседования перед началом моего обучения.

Само обучение идет не так долго - 5 дней, обучаемся в отдельных офисах. Программа обучения очень интенсивная: много информации, электронные курсы и сама работа с клиентами. В принципе, ничего сложного. И на время ученического договора оклад нормальный. Лично я свой 4 день обучения проходил в офисе, в котором сейчас работаю по трудовому договору. Офис флагманский, очень много клиентов и сотрудников, но и премию заработать можно очень большую. Пока меня все устраивает - планы адекватные (главное не лениться), руководство доброе и коллеги всегда помогут. Просто вся сложность работы консультантом - работа на ногах и клиенты могут попасть злые. А, в целом, премия зависит от качества твоей работы.

Соцпакет в компании особо не радует. ДМС уже никого не удивишь и за всю трудовую деятельность в разных компаниях я им ни разу не воспользовался. Скидки на спорт: есть у нас элитный фитнесс-клуб и для работников Сбера абонемент всего 40 тысяч ^^, ну и еще пару фитнесс центров пихнули. Про льготное кредитование и пенсионную систему я даже узнавать не хочу, там тоже много условий и своих приколов. Радует еще одна возможность у сотрудника - можно заказать любую карту как зарплатную. Я себе заказала золотую с бонусами Аэрофлота.

Однако, за месяц работы в Сбербанке было и пару проблем с бухгалтерией. В день зарплаты всем пришли деньги, а мне - нет. В итоге руководство разбиралось, делали заявки, звонили в бухгалтерию и ближе к вечеру выплатили. Вторая проблема с бухгалтерией - оплата стипендии по ученическому договору. В договоре прописан срок - 15 дней после успешного окончания обучения. Обучение закончилось, 15 дней прошло, а денег не выплатили. Кадры говорят, что документы в бухгалтерии, руководство - это норма, только меня раздражает нарушение договора и просто невыплата моих денег.
LumiRoss • сотрудник
12.03.2016 22:44
Ответ банка:
LumiRoss, добрый день!

Спасибо за отзыв. Рада, что Вам нравится работать в нашей компании. Надеюсь, что в дальнейшем Сбербанк поможет Вам развиваться и расти.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
2 комментария
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adeptex
13.03.2016 17:49
Цитата
Собеседование было групповое, веселое.

Веселее некуда!

Цитата
Просто вся сложность работы консультантом - работа на ногах и клиенты могут попасть злые.

Просто не все рекрутеры делают на этом акцент на собеседовании.

Изменено: adeptex - 13.03.2016 17:49
LumiRoss
Автор отзыва
18.03.2016 22:36
Ну, собеседование действительно веселое, интерактивное и познавательное.

Также на собеседовании присутствуют не только рекрутеры, но и "эксперты", которые прямо на собеседовании честно отвечают на вопросы про должность. Нам прямо сказали - работа на ногах; клиенты у нас разные - главное не брать все на себя, абстрагируемся.
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