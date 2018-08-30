Вот и я решил внести свой отзыв про работу в Сбербанке. Началось все с того, что я обратился в отдел кадров за вакансиями и меня пригласили на собеседование на должность консультанта. Собеседование было групповое, веселое. Представители этого направления бизнеса банка подробно рассказали что за должность и "с чем ее едят". После собеседования мы заполнили анкеты безопасникам и нам сказали подождать 5 рабочих дней. Прошло 2 недели после собеседования перед началом моего обучения.



Само обучение идет не так долго - 5 дней, обучаемся в отдельных офисах. Программа обучения очень интенсивная: много информации, электронные курсы и сама работа с клиентами. В принципе, ничего сложного. И на время ученического договора оклад нормальный. Лично я свой 4 день обучения проходил в офисе, в котором сейчас работаю по трудовому договору. Офис флагманский, очень много клиентов и сотрудников, но и премию заработать можно очень большую. Пока меня все устраивает - планы адекватные (главное не лениться), руководство доброе и коллеги всегда помогут. Просто вся сложность работы консультантом - работа на ногах и клиенты могут попасть злые. А, в целом, премия зависит от качества твоей работы.



Соцпакет в компании особо не радует. ДМС уже никого не удивишь и за всю трудовую деятельность в разных компаниях я им ни разу не воспользовался. Скидки на спорт: есть у нас элитный фитнесс-клуб и для работников Сбера абонемент всего 40 тысяч ^^, ну и еще пару фитнесс центров пихнули. Про льготное кредитование и пенсионную систему я даже узнавать не хочу, там тоже много условий и своих приколов. Радует еще одна возможность у сотрудника - можно заказать любую карту как зарплатную. Я себе заказала золотую с бонусами Аэрофлота.



Однако, за месяц работы в Сбербанке было и пару проблем с бухгалтерией. В день зарплаты всем пришли деньги, а мне - нет. В итоге руководство разбиралось, делали заявки, звонили в бухгалтерию и ближе к вечеру выплатили. Вторая проблема с бухгалтерией - оплата стипендии по ученическому договору. В договоре прописан срок - 15 дней после успешного окончания обучения. Обучение закончилось, 15 дней прошло, а денег не выплатили. Кадры говорят, что документы в бухгалтерии, руководство - это норма, только меня раздражает нарушение договора и просто невыплата моих денег.