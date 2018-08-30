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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким образом я могу получить справку "...о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, на которую были начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, за два календарных года, предшествующих году прекращения работы (службы, иной деятельности)..."? А также надо ли данную справку заказывать заранее? Заранее благодарю за ответ.
All839бывший сотрудник
15.03.2016 12:46
Администратор:
В данном случае без оценки.
2 комментария
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Соколова Дарья
16.03.2016 11:29
Добрый день!

Для запроса интересующих Вас документов рекомендую Вам лично обратиться с заявлением в отделение Банка с паспортом РФ.
Ознакомиться с адресами и режимом работы Отделений Банка «Русский Стандарт» Вы можете на официальном сайте Банка по адресу http://www.rsb.ru/about/branch/

С уважением,
Соколова Дарья
АО "Банк Русский Стандарт"
All839
Автор отзыва
06.04.2016 00:21
Хотелось бы уточнить, какое время занимает изготовление данной справки?
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