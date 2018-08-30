Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким образом я могу получить справку "...о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, на которую были начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, за два календарных года, предшествующих году прекращения работы (службы, иной деятельности)..."? А также надо ли данную справку заказывать заранее? Заранее благодарю за ответ.