Здравствуйте, недавно проходил собеседование на вакансию Менеджер по продажам. В общем, нас было человек 10-13, собеседование заняло около 1.5-2 часов, где-то час нам рассказывали, что сбербанк самый лучший, какой он классно-зеленый и с ним рядом никто не стоит, что сбербанк это второй дом . Далее оставшееся время нас попросили рассказать о себе и спрашивали, где работали сколько лет где учились какое образование, каждый выходил в середину зала и начинал говорить (как в детском саду стишок рассказывали), далее на раздали листы для заполнения информации и сказали, как заполните, можете идти при положительном решении, мы вам позвоним, так же мы вам на емайл скинем тесты их необходимо пройти, все больше ничего не было. Все этот время нас слушали руководители подразделений банков, которым нужны были менеджеры по продажам, их было 4, один где-то в облаках летал все 2 часа другой в телефоне играл .



На следующий день где-то в 12 часов мне пришло сообщение, что необходимо пройти тесты, вот тут вообще бред, я такие тесты сдавал когда школу заканчивал, сколько букв 'а' , 'р' и 'в' встречаются в стихотворении, ну и дальше стихотворение. Были вопросы и на внимательность, но математика 1-го класса тут зачем 1+5+3-4+12+46-17=? Тяньши так же собеседование проводит.



В общем, я не доволен собеседованием, и вообще непонятно по какому принципу они отбирают? Когда они даже и не знают умеет ли продавать вообще этот менеджер, ведь ИГРЫ ПО ПРОДАЖАМ НЕ БЫЛО. Ответьте кто-нибудь, как туда устроиться. Спасибо.