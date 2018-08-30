Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|По какому принципу отбирают менеджеров по продажам?
|отрицательный голос не засчитан
|
Здравствуйте, недавно проходил собеседование на вакансию Менеджер по продажам. В общем, нас было человек 10-13, собеседование заняло около 1.5-2 часов, где-то час нам рассказывали, что сбербанк самый лучший, какой он классно-зеленый и с ним рядом никто не стоит, что сбербанк это второй дом . Далее оставшееся время нас попросили рассказать о себе и спрашивали, где работали сколько лет где учились какое образование, каждый выходил в середину зала и начинал говорить (как в детском саду стишок рассказывали), далее на раздали листы для заполнения информации и сказали, как заполните, можете идти при положительном решении, мы вам позвоним, так же мы вам на емайл скинем тесты их необходимо пройти, все больше ничего не было. Все этот время нас слушали руководители подразделений банков, которым нужны были менеджеры по продажам, их было 4, один где-то в облаках летал все 2 часа другой в телефоне играл .
На следующий день где-то в 12 часов мне пришло сообщение, что необходимо пройти тесты, вот тут вообще бред, я такие тесты сдавал когда школу заканчивал, сколько букв 'а' , 'р' и 'в' встречаются в стихотворении, ну и дальше стихотворение. Были вопросы и на внимательность, но математика 1-го класса тут зачем 1+5+3-4+12+46-17=? Тяньши так же собеседование проводит.
В общем, я не доволен собеседованием, и вообще непонятно по какому принципу они отбирают? Когда они даже и не знают умеет ли продавать вообще этот менеджер, ведь ИГРЫ ПО ПРОДАЖАМ НЕ БЫЛО. Ответьте кто-нибудь, как туда устроиться. Спасибо.
|
0
Андрей Игоревич • несостоявшийся сотрудник
15.03.2016 14:50
|
Ответ банка:
Андрей Игоревич, добрый день!
Хочу поблагодарить Вас за то, что написали об этом здесь и дали возможность прокомментировать сложившуюся ситуацию.
При приеме на работу в нашем банке, кроме соответствия будущей должности, проводятся дополнительные проверки кандидатов. К сожалению, Вы их не прошли. В связи с этим дополнительные собеседования нецелесообразны.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
в условиях повального сокращения, рекрутерам надо показать что работы валом, а то их самих попросят
Абсолютно точно. Может быть найдется человек, который обратится с иском в суд?
Спасибо за отзыв. Очень хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Жжешь!
Посмотри на ситуацию с другой стороны: не взяли, ну и не надо! Каждый рекрутер, который умышленно или неумышленно сливает неплохих кандидатов, фактически работает на конкурентов.
Так и не дождусь наверно от Вас звонка по поводу этой ситуации
Я звонил в Сбербанк менеджеру по подбору персонала , хотел еще раз записаться на собеседование , на что мне ответили что кандидатов которые не прошли по нашей общей комплексной оценке , могут пройти следующее собеседование только через пол года
Я прошу еще раз рассмотреть мою кандидатуру на должность Менеджера по продажам , я уверен что руководители подразделений не нашли во мне те положительные качества , те профессиональные навыки и способности, и я уверен что работодатель найдет и увидит во мне образ того кандидата которого он хочет видеть в своей профессиональной команде.
p.s я не супермен