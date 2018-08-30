Я, являюсь сотрудником АО "Тинькофф Банк" с 24.03.2014 в должности консультанта, за это время моё фото было на доске почёта, были благодарности от клиентов банка. 12.10.2015 Руководитель Г.С.А. попросила задержаться в офисе для беседы по поводу работы. Встреча состоялась с Г.С.А и Г.М. и беседа была за "ошибки за весь рабочий период, что у меня их много". После этого Г.М. дала задачу Г.С.А. для подготовки документов на выговор. 15.10.2015 Г.С.А. предъявила пакет документов, туда входило: - объяснительная от 29.09.2015; - докладная записка Г.С.А.; - приказ. Но мне не хотели предоставить документы на руки, я отказался расписываться. На следующий день мне предоставили копию приказа и я расписался.



В связи с тем, что мы общаемся с клиентами банка, на нас приходят претензии, которые мы отрабатываем с руководством и определяем по нашей вине или нет. Если по нашей вине нас штрафуют. И это претензия была отработана и меня лишили 03.10.2015 из премии на определенную сумму, но она не критическая. И опять это ошибка, а через выговор лишили полностью премии на 6 месяцев, 50% переработки и запись будет в трудовою книгу, а если будет ещё претензия уволят по статье. Прошу, Вас, проверить изложенные факты, установить виновных лиц и привлечь к ответственности.