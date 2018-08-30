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Я, являюсь сотрудником АО "Тинькофф Банк" с 24.03.2014 в должности консультанта, за это время моё фото было на доске почёта, были благодарности от клиентов банка. 12.10.2015 Руководитель Г.С.А. попросила задержаться в офисе для беседы по поводу работы. Встреча состоялась с Г.С.А и Г.М. и беседа была за "ошибки за весь рабочий период, что у меня их много". После этого Г.М. дала задачу Г.С.А. для подготовки документов на выговор. 15.10.2015 Г.С.А. предъявила пакет документов, туда входило: - объяснительная от 29.09.2015; - докладная записка Г.С.А.; - приказ. Но мне не хотели предоставить документы на руки, я отказался расписываться. На следующий день мне предоставили копию приказа и я расписался.
В связи с тем, что мы общаемся с клиентами банка, на нас приходят претензии, которые мы отрабатываем с руководством и определяем по нашей вине или нет. Если по нашей вине нас штрафуют. И это претензия была отработана и меня лишили 03.10.2015 из премии на определенную сумму, но она не критическая. И опять это ошибка, а через выговор лишили полностью премии на 6 месяцев, 50% переработки и запись будет в трудовою книгу, а если будет ещё претензия уволят по статье. Прошу, Вас, проверить изложенные факты, установить виновных лиц и привлечь к ответственности.
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mislolo • бывший сотрудник
16.03.2016 21:15
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Администратор:
В данном случае оценку снимаем.
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Ответ банка:
Добрый день!
Пожалуйста, пришлите Ваши ФИО и мобильный телефон на адрес recruitment@tinkoff.ru, чтобы мы смогли предоставить Вам ответ.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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ошибка была? в процессе разговора? серьезная? по внутренним регламентам за такое могут сделать выговор и лишить премии на полгода? или могут максимум лишить премии за месяц?
если все так (могут и выговор и полгода без премий влепить) - непонятно, в чем вопрос.
Изменено: