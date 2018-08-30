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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Всегда было интересно, в этом банке заслужено на пенсию кто-нибудь уходит? Здесь работает молодежь. А что делают с сотрудниками банка, которым за 40-50? smile:D
Виолетта93 • сотрудник
17.03.2016 08:52
Ответ банка:
Виолетта, добрый день!
В нашем Банке очень много сотрудников разного возраста. И мы очень ценим тех, кто работает с нами долго. В Банке действует Клуб юбиляров, ежегодно проводится чествование сотрудников-юбиляров, которые работают в Банке 10-15-20 и более лет.
С уважением, АО "Альфа-Банк"
2 комментария
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diplomat1965
17.03.2016 09:33
А вот, в отзыве ниже все написано... smile:o
missbank
20.03.2016 14:45
в Альфа Банке возрастной ценз))),до 25 лет)),чтобы пахал и не требовал,боятся там сотрудников,которые знают себе цену.
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