Ответ банка: Виолетта, добрый день!

В нашем Банке очень много сотрудников разного возраста. И мы очень ценим тех, кто работает с нами долго. В Банке действует Клуб юбиляров, ежегодно проводится чествование сотрудников-юбиляров, которые работают в Банке 10-15-20 и более лет.

С уважением, АО "Альфа-Банк"