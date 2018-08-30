Моя долгая история началась в октябре 2015 года, когда меня впервые пригласили на собеседование на вакансию Персонального менеджера. Летопись временных лет.

22 октября - встреча с рекрутером, заполнение анкеты.

23 октября - встреча с руководителем продаж и его заместителем. Сообщение, что я «произвела очень положительное впечатление на руководителя». Акцентировала на встрече, что в декабре пишу и защищаю диплом, заверили, что это не проблема.



До 29 октября новостей не было. Спросив HR о продвижениях, получила ответ: « Анкета на финальном этапе согласования. Думаю, завтра будет решение, после чего будем подписывать служебную записку о приеме в штат!». И началось.



5 ноября- пишу письмо, интересуюсь, не занята ли ещё вакансия. Ответ: говорил с руководителем, обещает финальный ответ ЗАВТРА. «Ваша кандидатура согласована со всех сторон. Вопрос только в согласовании штатного расписания теперь».



25 ноября! Вопрос от рекрутера об актуальности. Напоминаю про диплом, договариваемся на перенос оформления на январь.



После праздников звоню рекрутеру. Узнаю, что уволился. Переадресовывает мой вопрос Юлии Б., с которой я в дальнейшем снова прохожу собеседование, заново всё объясняю и т.д. В течение недели получаю положительный ответ.

29 января - получаю учебные материалы.

5 февраля - встреча на Ткацкой с коллегами и руководителями.

8 февраля - назначается оформление в ГО.



Казалось бы, что долгий путь почти увенчался успехом, но! После встречи, 5 февраля, в половине пятого вечера, состоялась переписка с Юлией Б. по поводу того, что СП запрашивает номера бывших руководителей. Далее - снова вопросы о бывшем месте работы и т.д., хотя это всё было обговорено. В итоге - пишет, что не смогли связаться ни с СП, ни с СБ и с приемом в понедельник пока отбой. На мой логичный вопрос, что же там такое, если меня уже заверили, что СБ я прошла - внятного ответа не поступило.



А вот как раз в понедельник 8 февраля мне пишет Юлия, что сотрудник СБ в отпуске! И его надо ждать! Вопрос, неужели кто-то не может проверить меня за него? Ответ - только он. Жди.

Само собой, ответа мне никто не дал. Ради интереса написала через месяц, 10 марта. Сотрудник на пмж уехал? Прочитано и проигнорировано.



Я не знаю, за кого принимают потенциальных работников, но, видимо, за неосведомленных. Если кого-то другого нашли, почему бы сразу не отказать и не тратить чужое время, деньги на проезды и нервы? Почему бы просто не относится по-человечески и отвечать на письма? Не думала, что такой крупный банк не в состоянии соблюдать элементарную проф. вежливость. Да и история с СБ странная. Предыдущий HR заверил несколько раз, что СБ я прошла. В итоге - более 4 месяцев мытарств и отказы другим организациям, т.к. верила, что всё успешно. Хочу получить письменный отказ о приёме на работу. Если вообще моя анкета дошла до СБ.