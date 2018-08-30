Доброго времени суток! Хочу поведать вам о том, что такое банк "ренессанс кредит" изнутри. Работал я в отделении достаточно проходимом в городе Челябинск. К коллективу претензий нет, я был один парень в отделении и осталось приятное впечатление. Хочу написать про репутацию банка и свое впечатление от него, а также почему столько негатива в адрес данного заведения.



1. Сотрудничество с косметическими компаниями - это просто ужас, когда приходят подряд 10 бабулек обманутых и начинают орать и визжать на весь банк, что их обманули. Подписывая договор с банком они не понимают абсолютно ничего, не понимают того что это кредит и что его нужно будет выплачивать под 40%. При этом они сами подписывают и приходят начинают угрожать юристами адвокатами и т.д. Вот скажите мне товарищи пенсионерки, где вы были, когда подписывали эту лажу?! Где были адвокаты ваши и юристы?! Раз вы такие умные, зачем подписывать то чего не знаете? Это раз. От банка впечатление портится и у сотрудников и у клиентов, когда таких "красавиц" по 10 в день на сотрудника выпадает становится не смешно. Зачем вообще банк сотрудничает с данными организациями и как одобряют кредиты всем без исключения на эту косметику услуги и т.д.? Ужас вообщем.



2. Переработки! Ужасные переработки постоянно. Полчаса минимум в день это стабильно. А обычно час-полтора. И это не оплачивается. Я забил на это дело и уходил во время, но если вы собрались работать в "ренессанс кредит", то будьте готовы.



3. Электронная очередь. О, это целая ЭПОПЕЯ! Да это удобно сотрудникам. НО! допустим в отделении работает полный штат 9 человек все столы заняты. Приходит 15 человек очереди. 5 из них на кредиты, 7 на сервис (справки итд), 2 на вклады, 1 по записи. Происходит следующее: половина менеджеров заняты с кредитами половина с вкладами (так как вкладчики в приоритете), остается сервис (большинство с косметикой см. предыдущий пункт). И ТУТ НАЧИНАЕТСЯ ШОУ!!! Человек-администратор попадает под арт-обстрел вопросов "а почему он вперед меня?" "а долго еще?" итд. Уважаемые клиенты, АДМИНИСТРАТОР НЕ ЗНАЕТ ДОЛГО ВАМ ЕЩЕ ИЛИ НЕТ! ОН НЕ РУКОВОДИТ ОЧЕРЕДЬЮ! Девчули тоже не знают долго вам или нет, и на все ваши жалобы, грубо говоря, сотрудникам все равно. Потому что вы даже логически подумать не можете, что если каждому уделить по полчаса, а то и больше уйдет достаточно много времени. Учитывайте, что сотрудников меньше чем человек в очереди обычно раза в 2.



4. ОТМЕТКА ПЛАТЕЖА. Еще один любимый мною цирк в этом банке. Уважаемые клиенты, НЕТ НИКАКОЙ ОТМЕТКИ ПЛАТЕЖА. Это все создано для того чтобы проверить, есть ли у вас предложение по кредиту или нет. И ВСЕ. Если вы в здравом уме и трезвой памяти, то не нужно идти и атаковать администратора и прочих сотрудников с этим делом, ведь У ВАС НА РУКАХ ЕСТЬ ЧЕК!



5. Мне кредит оплатить. Дополняя пункт 4 хочу сказать что администратор не обязан вам помогать вносить платеж, платите сами либо в кассу с комиссией. И комиссию придумали далеко не рядовые сотрудники банка.



6. ОДОБРЕНИЕ КРЕДИТА. Кредит, если вы не были до этого клиентом, получить достаточно сложно, так как банк направлен на окучивание действующих клиентов (те самые отметки для проверки предложения по кредиту). Скорее всего вам откажут если вы новый клиент.



7. ДОП.УСЛУГИ. Тут грязь банка конкретная. Очень много разных доп услуг (ЛИЧНЫЙ АДВОКАТ, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, МЕДИЦИНА БЕЗ ГРАНИЦ, ПЕНСИОННЫЙ ФОНД) и страховок, которые клиентам не нужны, а план по ним стоит. Привет верхушке банка, очень круто придумали впихивать все что не попадя в кредит Но найдется клиент, который действительно знает закон и получит "Голый кредит" (за полгода работы таких у меня было примерно 2е), либо еще лучше развернет огромный суд с банком от чего репутация последнего (и без того плохая) опуститься еще на ступень ниже.



Я думаю, хватит. В целом, впечатление от банка негативное. Мне жаль девчонок, которые работают там и выслушивают каждый день от клиентов ересь про косметику и просрочку. А также которым приходится впихивать в без того дорогие кредиты доп. услуги, причем тоже недешевые (к примеру Личный Адвокат стоит 3000р, бывает по 2-3 а то и 5 в одни руки).



По русски говоря, банк работает на "лоха", ведь население нашей чудной страны не знает ни законов, по которым банк работает, ни даже режима работы банка, не говоря о том что 70% не умеют оплачивать кредит и засунуть купюру в терминал. А уж если говорить что кредит можно получить без страховки и это будет законно и на все отговорки менеджера что "это в комплекте и только так, а по другому никак" можно ответить нет, тем более не знают. В общем не советую связываться с данным банком, а если уж связались, то берите не больше 150 000 и погашайте досрочно, более менее смысл есть.