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|Банк не выплатил премию после увольнения!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
Проработала в Альфа-Банке почти 2 года. По сложившимся личным обстоятельствам пришлось уволиться 29 января 2016 года. Банк раньше выплачивал бывшим сотрудникам наработанную премию. Сейчас с февраля 2016 года банк не выплачивает премию уволившимся сотрудникам. Но я ведь уволилась в январе!!! Зачем тогда я вообще отрабатывала, после написания заявления на увольнение? Ведь мне говорили, что премия будет выплачена!
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kozka91 • бывший сотрудник
19.03.2016 08:04
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Ответ банка:
Добрый день!
Все начисления заработной платы (постоянное и переменное вознаграждение) производятся в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и внутренними нормативными документами АО "Альфа-Банк".
Дополнительные вопросы Вы можете направить на п/я Human_Capital@alfabank.ru, сообщив фамилию, имя и отчество.
С уважением, АО "Альфа-банк".
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|Ly369
21.03.2016 11:37
|Отрабатывать положено по действующему российскому законодательству.
|anchka
15.04.2016 15:11
|Тоже честно отработала февраль и "кинули" на премию, мол извиняй мотивация поменялась!!!
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