Добрый день!

Проработала в Альфа-Банке почти 2 года. По сложившимся личным обстоятельствам пришлось уволиться 29 января 2016 года. Банк раньше выплачивал бывшим сотрудникам наработанную премию. Сейчас с февраля 2016 года банк не выплачивает премию уволившимся сотрудникам. Но я ведь уволилась в январе!!! Зачем тогда я вообще отрабатывала, после написания заявления на увольнение? Ведь мне говорили, что премия будет выплачена!