Вот и настало время написать свой отзыв о работе в банке. Может кому и поможет при выборе работы.



В далеком 2010, почти сразу после окончания университета, озаботился поиском работы. Одна из организаций, которая пригласила на собеседование была ТКС Банк ЗАО. Работа в банке меня очень сильно привлекала, поэтому, не долго думая, я отправился на собеседование. Честно, не помню, кто его проводил, но оно было, по сути как у всех современных компаний. Вопросы стандартные: кто вы, как вы, откуда и т.п. Сейчас, думаю, с развитием банка, много что изменилось в этом плане, но это уже не важно. После собеседования довольно быстро пригласили на обучение.



2 недели мы обучались премудростям работы на линии, тонкостям продукта (только кредитные карты).

Обучение проходило интересно, не скучно. Веселый, современный тренер Саша Вер-в, который уже сейчас и не тренер) Хоть материала было и много, но особых проблем я не испытывал, ибо обучение в университете давалось явно сложнее.



Прошло 2 недели, наступило время экзаменов, я был в себе уверен. Тем не менее, сдав тест, необходимо было сдать теорию старшему группы, на тот момент Юд-й Оле(сейчас в другом банке уже). Со мной вместе сдавал еще один молодой человек, который, к сожалению или к счастью, показывал знания гораздо хуже моих и я на фоне его выглядел "интереснее", с точки зрения будущего сотрудника. Как потом выяснилось, Оля была достаточно строга и сдать ей экзамен было очень сложно, но я справился)



Наступили трудовые будни.. По началу было достаточно сложно, т.к. не было такого отдела обучения, как сейчас, не было "лягушатников", да вообще был 1 офис на ОП и все, где все и располагались. Чувствовали себя прекрасно. С течением времени, пусть и не быстро, как обещали на собеседовании, я получил новую должность и стал экспертом. В окладной части немного вырос. Скажу сразу, получить на тот момент премию было ой как сложно. Это сейчас, спасибо, на сколько мне известно Елене Др-т, система мотивации сильно изменилась. Тогда, чтобы получить заветную премию, к слову минимальную 3000р вроде, необходимо было, чтобы прослушка была не меньше 75(!!) и это без поста, как сейчас и других показателей(УКП и проч.). На тот момент спасали оверы, как спасают и всегда и вполне можно было зарабатывать на хлеб с маслом, что успешно и получалось делать. Премию сейчас получить очень просто! И это не просто слова. Спросите опытных сотрудников, работавших в 07-11 гг. Такие еще есть, они помнят каково это было). На момент моего увольнения, средняя зп(по 2-НДФЛ) у меня составляла 54к рублей. При окладе 35к. Можно и больше, но без косяков тоже нельзя и за них надо платить.



На ОП не было комнат отдыха, какие есть сейчас и на дмитровке и на ОП, но была кухня, которая всем, безусловно, нравилась и нравится) Много о ней говорить не буду, уже все, все что можно рассказали про нее. Хорошая, уютная кухня.



За все время работы, а это 4,5 года, непосредственный руководитель у меня менялся раз 8, если не ошибаюсь, но это никак не отражалось на моей работе, я делал то, что умел и знал, а узнал я за все время работы очень много. Были переезды с ОП на павелецкую, обратно, на дмитровку и т.д. но это все лирика. Я все понимаю.



С соцпакетом банк тоже постарался и все хорошо организовал. Когда только появился ДМС, я за 2,5к рублей полечил себе зубы тысяч на 20) и, разумеется, не жалел о потраченных деньгах. Есть фитнес халявный, но я его не посещал, т.к. понимал, что я схожу раз-два и все, потом будет лень или еще что. Все остальные плюшки из соцпакета в банке есть, как и обещается в объявлении о работе.



Коллектив в банке шикарный. Все молодые, постоянное общение как на работе, во время перерывов, так и за ее пределами. Хочу сказать всем тем, кто меня знает, спасибо за время, проведенное со мной в одной команде. Это было супер, вы лучшие! Сколько разговоров и приколов за это время было, посчитать трудно. Спасибо ночной смене за отличные и веселые ночи. Спасибо Кристине Пос-й, Диме Гер-у, Диме Пуг-у, Оле Бел-й, Ирине Верх-й. Простите, если кого не упомянул. Все было здорово.



Руководство оно и в африке руководство. Хотя в Тинькофф Банке все не много не так как в других компаниях: при желании и настойчивости, можно поговорить практически с любым человеком об интересующем тебя вопросе. Конечно, прыжки через головы не нравятся непосредственному руководству, тем не менее, если захочется - можно "достать" любого сотрудника для беседы.

Очень нравилось получать письма от Олега Тинькова, где он порой очень "тепло" отзывался о некоторых сотрудниках. Очень живой человек, большое ему спасибо за интересную работу и банк, который он сделал с нуля.



Все было супер. По семейным и личным обстоятельствам, мне пришлось уволится из этого дружного коллектива. И, к сожалению, в виду того, что основательно подпортил себе КИ, вряд ли мне доведется больше работать в банках, а жаль, в Тинькофф я бы вернулся всенепременно, даже не задумываясь.