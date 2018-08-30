Сразу начну с того, что, к счастью, уже не являюсь сотрудником данного банка , а ведь так хорошо все начиналось.



Пришла я в этот банк несколько лет назад, когда еще филиал был под руководством А.В.А. и это было действительно "золотое" время! Настолько умело были выстроены взаимоотношения между всеми подразделениями, помощь и взаимоподдержка во всех вопросах, все вместе мы достигали успехов и развивали БАНК! Спасибо ему за это огромное! Именно сложившийся тогда коллектив и держит банк до сих пор. Но время не стоит на месте, как известно хорошие управленцы идут дальше и на их места приходят не совсем адекватные люди.



Начнем по порядку, с приходом на должность управляющего филиала милой с виду дамы М.Л.В.,все начало потихоньку меняться, и не в лучшую сторону. При всей своей внешне приличной оболочке, она оказалась весьма нервозной, кричала на собраниях так, что в ушах звенело. Такой стиль руководства наверно ей казался верхом мастерства, но в итоге все строилось на дешевых угрозах - уволить и внести в черный список, что "ни в один банк не возьмут". Про последнее расскажу чуть ниже - работа службы безопасности в рамках характеристик на сотрудников просто зашкаливает, все бывшие сотрудники у них мошенники, нарушители всех возможных дисциплин, и как только вообще их в банк взяли. А вот как раз вы и взяли . Неважно что у людей нет вообще никакого представления о работе в банке, у большинства и образования кроме школы, так еще и отсутствие регистрации. Набирают буквально "с вокзалов".



И вот начались постоянные смены управляющих банковских центров, за время моей работы у меня их сменилось 11!!! (правда и названия БЦ тоже менялось), ну и как спрашивается в таком ключе должен работать банк? А банк работал, причем не плохо, все держалось на сотрудниках, тех самых что когда-то пришли именно РАБОТАТЬ! А не просто поскорей продвинуться по должности и убежать в другой банк, где больше платят. И все конечно можно было пережить, пока не пришло новое "руководство" в виде управляющих Банковских центров. Нашему БЦ конкретно "повезло" М.П.С. и начался беспредел. Управляющий он вообще никакой, двух слов членораздельно связать не может, это помимо орфографических ошибок, которые он безбожно допускал в любом своем письме, отправленном сотрудникам. Все отзывы, которые про него были написаны 100%, и нас еще за них допрашивали, пытались выяснить, кто же это написал, кто тот недовольный сотрудник! Управляющий, который не понимает специфику офисов, и делит планы на всех одинаково, что на офис, где 10 сотрудников, что на офис, где их 2! Вся работа строиться на угрозах, каких-то оскорблениях, переводах на нижестоящие должности. Вдруг все "старенькие "сотрудники оказались дармоедами, которым не понятно за что и зарплату платят и вообще как они оказались на этих должностях. От таких он всеми правдами и неправдами постарался избавиться! Сейчас 90% офиса - это новенькие! Люди уходят,чтобы это не терпеть! Вы можете спросить, а почему все молчат и никто не жалуется? Жалуются и в Москву писали, только толку нет! Пока сидит М.Л.В. сидят и такие как М.П.С.!



Так, что мой вам совет, обходите этот банк стороной, вас там используют как расходный материал и выкинут, да еще с такой характеристикой, что мама не горюй!