Я являюсь бывшим сотрудником ПАО Лето Банк. Хотелось бы рассказать о ситуации, сложившейся в коллективе КЦ г. Камышина. Проработав в этом банке достаточное количество времени, могу сказать, что принцип моей деятельности, мои обязанности, зп и планы меня полностью устраивали и нравились. Я бы с удовольствием продолжала работать в этом банке, если бы не одно НО. Этим самым НО стало появление неадекватного (как все мы считаем) директора в КЦ И.Г.А.



С момента появления ее в нашем КЦ весь коллектив "подсел" на успокоительное. Новый директор, вместо того, чтобы заниматься своей непосредственной работой, начала плести интриги, сталкивать лбами сотрудников и собирать сплетни. Считая себя превосходным психологом и великим руководителем, Г., пытаясь найти способ воздействия на сотрудников, одной из коллег каждый день говорила, что её собирается увольнять выше стоящее руководство. Говорила о том, что ей каждый день называют фамилию этой сотрудницы и грозятся приехать в КЦ и уволить ее одним днем. Подозреваю, что руководство даже не знает об этих разговорах, т.к. по приезде в КЦ ни слова об увольнении не заходило. Поняв, что номер с увольнением данной сотрудницы не прошел, Г. плавно переключилась на другую коллегу. В один из "прекрасных дней" Г. положила заявление об увольнении по собственному желанию ей на стол, сообщив, что это решение уже принято руководством и обжалованию не подлежит. Заявление коллега должна была подписать в этот же день. Предстоящее увольнение с данной сотрудницей Г. не обсуждала, не предупреждала, но зато говорила об этом всем остальным, в том числе и мне. И, ВНИМАНИЕ) этой девушке она говорила, что увольнять собирается другого сотрудника) Заявление коллега не подписала, на что Г. на следующий день открытым текстом перед всеми сказала, что если она остается работать, то каждый день будет писать объяснительные и Г. в любом случае найдет причину для увольнения. Когда она поняла, что заявления не будет, всем, кроме данной сотрудницы, она заявила, что увольнение было придумано ЕЮ для "встряски" данного сотрудника с целью повышения эффективности в ее работе! Коллега после такой "встряски" ушла на больничный.



Еще один негативный момент: за время моей работы в Лето-Банке Г.- третий директор КЦ. С ее приходом в КЦ не было ни одного месяца без лишения части премии, не важно выполнял ли сотрудник свои планы, или нет... в любом случае находилась причина для лишения. На наши попытки выяснить причину, Г. говорила, что это решение выше стоящего руководства, хотя приказа, или хотя бы письма от руководства не было. И все знают, что решение о лишении премии в первую очередь принимает директор КЦ.



Каждый день мы приходили на работу как на каторгу... и не от того, что не хотим, или не нравиться работать, а от того, что мы не знали, что еще "придумает" наш директор. Если бы мы с утра вместо выяснений личных отношений, занимались обсуждением рабочих планов на день, наша работа была бы более эффективной.



Очень бы хотелось, чтобы вышестоящее руководство пересмотрело своё отношение к директору КЦ г. Камышин. Очень жалко девушек, которые остались работать в КЦ, т.к продолжаю с ними тесно общаться и понимаю, в какой негативной обстановке они продолжают работать.