Обращение №2

Уважаемый, Герман Оскарович, вынуждены вновь к Вам обратиться. Ранее мы обращались (http://www.banki.ru/services/official...#comments) и последовала соответствующая реакция, была проведена служебная проверка службой безопасности Банка. На некоторое время у нас появилась надежда, что мы остались услышанными и будут приняты меры по отношению к нашему руководителю А.Л.В.. Мы надеялись, что она изменит свое отношение к своим подчиненным в лучшую сторону, как-то попытается наладить контакт с коллективом, но вместо этого в коллективе начались гонения, она стала одержима идеей найти тех людей, что выразили свое мнение. Вместо того чтобы задуматься над тем из-за чего произошла данная ситуация, разобраться, проанализировать и понять, она проигнорировала данное письмо Вам и лишь усилила давление на сотрудников. А.Л.В. преследует лишь личные цели: засветиться перед руководством и материально обогатиться (получить высокую оценку по 5+), при этом не прилагая никаких усилии в работе с коллективом, который она пытается разрознить и настроить друг против друга, что у нее хорошо получается, забывая, что все заслуги достигнуты лишь благодаря общей работе отдела. Ее интересы и цели нам не понятны, складывается ощущение, что А.Л.В. получает от этого удовольствие. Один из пунктов стратегий Сбербанка - Мы команда, но команда значит, что каждый член коллектива является частью команды и делает вклад в общее дело, она же им не является. С каждым днем работать с ней становится все более невыносимо.



Мы считаем, что проверка в отношении А.Л.В. была проведена лишь формально, безрезультатно, потому как мер по пресечению пунктов в ранее отправленном Вам обращении не произошло. Более того после обнародования нашего обращения А.Л.В., перед тем как сотрудников стали вызывать в службу безопасности, создала группу в WhatsApp, в которую включила всех сотрудников отдела, с целью выявить "авторов" данного обращения, и сообщив, что по результатам данного обращения никаких мер в отношении нее приниматься не будет, тем самым запугав и оказав давление на коллектив. Просим Вас повторно разобраться в данной ситуации и принять меры по оздоровлению атмосферы в коллективе.



С уважением, Отдел торгового эквайринга Башкирского ГОСБ №8598.