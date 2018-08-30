Вам не надоело ездить с проверками в этот Soft? Вы все равно НИЧЕГО не контролируете! Всем правит госпожа Д. вместе со своей группой, которые между прочим БЕЗ образования, БЕЗГРАМОТНЫЕ и безответственные! Куда вы смотрите???? Они могут работать по одному РС, при этом им это дозволено, либо читать книги целый день... Это вообще нормально? Какая это работа? Или они три часа сидят и пьют чай, а потом выходят и еще обедают, потом курят. Всю работу скинули на РГ, а сами прохлаждаются.... тем более говорят что они взаимозаменяемые, т.е они имеют право не ходить на работу?!? А подскажите, нам так можно? И вообще где написано, что некоторые имеют право разговаривать матом и кидаться ножницами?!? А если бы попали в человека вы бы понесли за это ответственность? Или как с одной Рг, у которой приступ на работе ударил, что она уже более 3-х месяцев на больничном и у нее рука отнялась. Вы понимаете что происходит??? Что дальше то будет??? Почему дозволено хамское отношение КО ВСЕМ сотрудникам??? И вообще не понятно как можно набрать такой состав руководителей - одной 22 года и без образования и навыков каких-либо, вторая здоровая и тоже без образования и еще безграмотная, третий улыбается и все - вообще двух слов связать не может толком и последний в прошлом работал в похоронном бюро, без образования и который в слове еще 6 ошибок делает. Это очень крутой состав руководителей! Они все правильно делают! Может Вы уже наконец-то посмотрите на них с другой стороны и поймете, что такой зп они не заслуживают и этого места в принципе. АНОНИМ