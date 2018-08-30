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|Не оплатили больничный
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|Здравствуйте. Работала в банке Русский Стандарт с 02.2012 по 03.2016. Уволилась по собственному желанию 18.03.2016. В период с 1.02.2016 по 20.02.2016 находилась на больничном с ребенком. Получила расчетные после увольнения 18.03. Но больничный лист не был оплачен. Почему и когда мне оплатят больничный лист? Спасибо.
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Mariya jernakova • бывший сотрудник
22.03.2016 10:26
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Администратор:
Просьба ответить на запрос представителя банка.
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Ответ банка:
Уважаемая Mariya jernakova!
Выплаты будут осуществлены в ближайшее время.
Дополнительно ответила Вам в личном сообщении.
Благодарю за обращение.
С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»
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С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»