Здравствуйте. Работала в банке Русский Стандарт с 02.2012 по 03.2016. Уволилась по собственному желанию 18.03.2016. В период с 1.02.2016 по 20.02.2016 находилась на больничном с ребенком. Получила расчетные после увольнения 18.03. Но больничный лист не был оплачен. Почему и когда мне оплатят больничный лист? Спасибо.