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Не оплатили больничный плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Здравствуйте. Работала в банке Русский Стандарт с 02.2012 по 03.2016. Уволилась по собственному желанию 18.03.2016. В период с 1.02.2016 по 20.02.2016 находилась на больничном с ребенком. Получила расчетные после увольнения 18.03. Но больничный лист не был оплачен. Почему и когда мне оплатят больничный лист? Спасибо.
Mariya jernakovaбывший сотрудник
22.03.2016 10:26
Администратор:
Просьба ответить на запрос представителя банка.
Ответ банка:
Уважаемая Mariya jernakova!

Выплаты будут осуществлены в ближайшее время.
Дополнительно ответила Вам в личном сообщении.
Благодарю за обращение.

С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»
1 комментарий
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Соколова Дарья
23.03.2016 07:36
Добрый день, Mariya jernakova!

Для уточнения информации по Вашей ситуации прошу уточнить данные для Вашей идентификации (полные ФИО и дату рождения).
Информацию Вы можете направить мне личным сообщением на портале.

С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»
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