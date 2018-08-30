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|Необоснованный отказ
|не голосовал
|Здравствуйте, объясните, пожалуйста, ситуацию: вчера заполнила анкету на должность сотрудника Call центра, сразу же прошла практику, совершила ознакомительный звонок и звонок-обучение в работе с калькулятором. Сегодня с утра была первая беседа с наставником Татьяной Николаевной Б., в процессе которого мы общались клиент-сотрудник. Наставник сказала, что я быстро ориентируюсь в инструкциях, что у меня все получается. Затем я совершила второй звонок Наставнику, который так же сказала, что у меня все замечательно получается. В процессе третьего звонка был сбой в телефонии, мне стало плохо слышно наставника, и мне предложили почистить браузер и перезагрузить компьютер, а затем снова связаться с наставником. Пока я делала все эти процедуры, меня удалили из скайпа и заблокировали учетную запись. Хотелось бы узнать причину.
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otziv2016 • несостоявшийся сотрудник
22.03.2016 18:05
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Ответ банка:
Анна, добрый день!
Примите наши извинения за некорректно проведенную коммуникацию.
Сегодня с Вами связался сотрудник Банка, процесс обучения возобновлен.
Желаем успехов!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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