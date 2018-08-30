3 марта мне позвонил руководитель бизнес группы Х.Н.Ю. и предолжила заполнить анкету для рассмотрения моей кандидатуры, я в тот же день отправила скан копию на электронный адрес Х.Н.Ю., на следующий день пришло от нее сообщение что мне назначено собеседование по телефону в 16.00. Прождала я этого звонка до 22.00, но так никто и не позвонил. На мои звонки Х.Н.Ю. трубку не брала и никакие комментарии на этот счет мне на электронную почту не написала. Уважаемое руководство банка, проясните пожалуйста - в связи с чем было отменено собеседование? Я до сих пор нахожусь в недоумении. У меня было огромное желание устроиться на работу именно в Ваш банк. Очень надеюсь, что Вы не оставите мой отзыв без рассмотрения С уважением, несостояшийся сотрудник Вашего банка