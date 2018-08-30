Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Несостоявшееся собеседование
|не голосовал
|3 марта мне позвонил руководитель бизнес группы Х.Н.Ю. и предолжила заполнить анкету для рассмотрения моей кандидатуры, я в тот же день отправила скан копию на электронный адрес Х.Н.Ю., на следующий день пришло от нее сообщение что мне назначено собеседование по телефону в 16.00. Прождала я этого звонка до 22.00, но так никто и не позвонил. На мои звонки Х.Н.Ю. трубку не брала и никакие комментарии на этот счет мне на электронную почту не написала. Уважаемое руководство банка, проясните пожалуйста - в связи с чем было отменено собеседование? Я до сих пор нахожусь в недоумении. У меня было огромное желание устроиться на работу именно в Ваш банк. Очень надеюсь, что Вы не оставите мой отзыв без рассмотрения С уважением, несостояшийся сотрудник Вашего банка
|
0
Helen2016 • несостоявшийся сотрудник
23.03.2016 16:08
|
Ответ банка:
Добрый вечер!
Жаль если мы оставили Вас в неведении. Хотим исправиться
К сожалению, этот раздел Форума устроен так, что мы не видим Ваших персональных данных.
Напишите пож. в комментарии Ваше Имя и Фамилию, а также город, чтобы мы смогла Вам ответить.
С уважением,
Спиваков Андрей,
Управляющий директор
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
|Helen2016
Автор отзыва
04.04.2016 14:41
|Спасибо Вам большое, что так оперативно среагировали на моё обращение и пояснили ситуацию 👍
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.