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|Хочу поздравить свой отдел коллекшн с годом работы. Мы много достигли за этот год! Благодаря сотрудникам банка и хорошему руководству! Я очень рад , что являюсь частью этой команды. В частности я благодарен своим Руководителям Юлии И. и Оксане К, за теплоту и помощь в работе, они отличные руководители и коллеги!
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Stayton82 • сотрудник
25.03.2016 12:51
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Ответ банка:
Добрый день.
Благодарим за теплые слова. Рады, что Вы с нами!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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