Хочу поздравить свой отдел коллекшн с годом работы. Мы много достигли за этот год! Благодаря сотрудникам банка и хорошему руководству! Я очень рад , что являюсь частью этой команды. В частности я благодарен своим Руководителям Юлии И. и Оксане К, за теплоту и помощь в работе, они отличные руководители и коллеги!