Работаю в филиале "СДМ-банке" г.Нижний Новгород недавно, буквально пару месяцев. Это коммерческий банк. Увидела обьявление о открытой вакансии, требовался сотрудник с работой по вкладам для физических лиц и я очень хотела получить эту вакансию. Подала резюме, прошла собеседование и меня взяли. Нравится работать с людьми, советую, подбирают им соответствующие вклады. Работаю с 08:00 до20:00 с перерывом на обед, а так же в субботу. Нравится свой коллектив, меня хорошо приняли. Так как работаю недавно, часто возникают вопросы по работе, обращаюсь к сотрудникам и они мне подсказывают. Хороший, понимающий директор, Наталья Ивановна. Получаю хорошую, достойную заработную плату за свой труд.