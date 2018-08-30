Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Достойная зарплата...
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работаю в филиале "СДМ-банке" г.Нижний Новгород недавно, буквально пару месяцев. Это коммерческий банк. Увидела обьявление о открытой вакансии, требовался сотрудник с работой по вкладам для физических лиц и я очень хотела получить эту вакансию. Подала резюме, прошла собеседование и меня взяли. Нравится работать с людьми, советую, подбирают им соответствующие вклады. Работаю с 08:00 до20:00 с перерывом на обед, а так же в субботу. Нравится свой коллектив, меня хорошо приняли. Так как работаю недавно, часто возникают вопросы по работе, обращаюсь к сотрудникам и они мне подсказывают. Хороший, понимающий директор, Наталья Ивановна. Получаю хорошую, достойную заработную плату за свой труд.
|
0
igorzel123 • сотрудник
26.03.2016 00:19
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
|incub
05.04.2016 16:53
|Где мои 17 лет?
|Eric Cartman
26.04.2016 10:46
|"Работаю с 08:00 до 20:00 с перерывом на обед, а так же в субботу" - это пять баллов!
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.