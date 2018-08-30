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|Нет выплаты зп
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Здравствуйте! Работаю в банке в банке Русский стандарт с февраля 2016 года по договору агентирования, договор на руках, смс об оформленных сделках и начислениях приходят своевременно, в updates все отображается верно, а зп на карту не поступила помогите решить этот вопрос!
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sarmurzina • сотрудник
26.03.2016 09:51
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Администратор:
Ответьте на запрос представителя банка.
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Ответ банка:
Уважаемая sarmurzina!
По уточненным данным выплаты будет произведены в ближайшее время.
От лица Банка приношу извинения за вынужденное ожидание.
С уважением,
Соколова Дарья
АО "Банк Русский Стандарт"
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Для уточнения информации по Вашей ситуации напишите, пожалуйста, мне в личном сообщении Ваши данные для идентификации в Банке (ФИО полностью и дату рождения и/или номер договора в Банке).
С уважением,
Соколова Дарья
АО "Банк Русский Стандарт"