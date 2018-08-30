Здравствуйте! Работаю в банке в банке Русский стандарт с февраля 2016 года по договору агентирования, договор на руках, смс об оформленных сделках и начислениях приходят своевременно, в updates все отображается верно, а зп на карту не поступила помогите решить этот вопрос!