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Нет выплаты зп нормально (0)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Здравствуйте! Работаю в банке в банке Русский стандарт с февраля 2016 года по договору агентирования, договор на руках, смс об оформленных сделках и начислениях приходят своевременно, в updates все отображается верно, а зп на карту не поступила smile:( помогите решить этот вопрос!
sarmurzina • сотрудник
26.03.2016 09:51
Администратор:
Ответьте на запрос представителя банка.
Ответ банка:
Уважаемая sarmurzina!

По уточненным данным выплаты будет произведены в ближайшее время.
От лица Банка приношу извинения за вынужденное ожидание.

С уважением,
Соколова Дарья
АО "Банк Русский Стандарт"
2 комментария
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rjat
27.03.2016 14:55
А вы как хотели?Думали всю жизнь клиентов "кидать" будете? Вот и вас на их место поставили..
Соколова Дарья
28.03.2016 09:04
Добрый день!

Для уточнения информации по Вашей ситуации напишите, пожалуйста, мне в личном сообщении Ваши данные для идентификации в Банке (ФИО полностью и дату рождения и/или номер договора в Банке).

С уважением,
Соколова Дарья
АО "Банк Русский Стандарт"
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