Всем добрый день! Я являюсь сотрудником бэк-офиса "Рост банка", который находится на санации, и хочу написать о своей работе в "Бин банке". В стране кризис, у банков отзывают лицензии каждую неделю, и была уверенность, что наш банк это не коснется. Когда встал вопрос об отзыве лицензии или санации в конце ноября 2014 года, казалось, что мир рухнул. Было страшно что же ждет нас, да еще и накануне Нового года. Вначале ясности ситуации не было, а после Нового года переехали всем подразделением на территорию Бин банка. Самым сложным было привыкнуть к системе рассадки "Оупэн спейс". Когда привыкаешь сидеть в кабинете, то постоянный шум и хождение людей вокруг твоего рабочего места кажется дикостью. Но через месяц перестаешь обращать на это внимание. Появилась возможность обучаться работе в новых программах, а также решать интересные задачи под руководством опытного и компетентного начальника. Коллектив сотрудников Бин банка принял хорошо, и не ощущается разделения на "своих" и "чужих". Из дополнительных плюсов - это современная столовая, которая больше напоминает уютное кафе, а также скидки на мюзиклы для сотрудников группы "Бин". Очень нравится работать в крупной стабильной организации с уверенностью в завтрашнем дне. Спасибо тебе, "Бин банк"!