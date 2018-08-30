Добрый день! Хочу обратиться непосредственно к Галине Вайсбанд... У меня сложилась довольно не простая ситуация, и я не знаю где теперь искать справедливости, надеюсь, Вы сможете мне помочь.



Начну из далека.. В 2015 году, я окончила обучение в Томском государственном университете – в одном из лучших университетом нашей любимой страны. И в этом же году, прошла собеседование и устроилась на работу с ПАО Сбербанк, на должность менеджера по обслуживанию клиентов… Казалось бы, попала в сказку: огромная организация, достойная зарплата, но везде есть свои подводные камни. Моим камнем, к большому сожалению стал коллектив. В этом коллективе я нашла поддержку только у одного человека – старшего кассира, женщины уже в возрасте. Только она оказывала мне поддержку и направляла все свои силы, чтобы я стала достойным специалистом.



После моего устройства в офис, руководителя нам заменили и поставили женщину, с которой не смог сработаться весь офис. Нервы у нас у всех не бесконечный, и когда за спиной стоит твой руководитель и смеется над тем, как ты пытаешься помочь клиенту, это очень деморализует. И в такой напряженной обстановке, когда руководитель выходит из кабинета и кричит на весь зал «я сделаю так, что ты тут работать не будешь, и вообще не найдешь работу ни в 1-м банке», работать просто стало невозможно, и проработав там почти 5 месяцев я ушла. За все время работы у меня был только 1 кассовый просчет в 200р, и то из-за специфики его проведения.



И вот я снова в поисках работы, разместила резюме на сайте HH.ru, и мне позвонили с Хоум кредит банк, пригласив на вакансию «Специалист телефонных продаж». В вашем банке у меня работает достаточно одногрупников и знакомых, которые закончив учебу, тоже туда устроились, и отзывались очень тепло о нем. И вот я решила сходить на собеседование и посмотреть своими глазами =) И то, что я увидела, не идёт ни в какое сравнение со сбером! Та теплая атмосфера, очень приветливые интервьюеры, сотрудники, к которым нас посадили, чтобы показать работу центра.



Мы заполнили анкеты и очень душевно пообщались в СВ. Анкету отправили в службу безопасности на проверку, сказав, что перезвонят через 3 дня. В течение этих трех дней, я узнала, что очень понравилась СВ, что анкета и тест, который скинули на почту, вполне подходят для данной вакансии… Но позвонив девушкам из отдела кадров, я узнаю, что анкета не проходит службу безопасности! Сказать, что я была расстроена, это не сказать ничего…



В анкете я указала только родителей и прошлое место работы. У родителей со времен работы в сбербанке ничего не изменилось. Есть 1 кредит, но кредитная история идеальная, ни 1 просрочки в платежах, ни судимостей или административных нарушений нет. И путем не хитрых рассуждений, я пришла к выводу, что просто сбербанк меня «забраковал». А собственно за что? За то, что не побоялась высказать свое мнение и ушла?



Галина, мне очень понравилась вакансия, и работа контактного центра, которую я увидела изнутри! Скажите, можно ли решить вопрос со службой безопасности? Не знаю... прийти к ним на дополнительное собеседование и ответить на вопросы, которые их интересуют? Или дать телефоны бывших коллег, которые подтвердят, что ничего противозаконного, работая в Сбербанке я не делала?

Очень надеюсь на Ваш ответ, потому что, очень хочу работать в вашей дружной команде!