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Помогите мне, посоветуйте!
Я сотрудник сбербанка, нахожусь в декрете. Родила я 22 января, после чего предоставила все документы для пособий своему руководителю. По сегодняшний день не было ни единой выплаты: ни материальной помощи, ни единовременного пособия - ничего. Прошло два месяца. Что делать? Идти в прокуратуру?
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EkaterinaChip • сотрудник
28.03.2016 08:37
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Администратор:
Ответьте на запрос представителя банка.
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Ответ банка:
EkaterinaChip, добрый день!
Рада, что ситуация разрешилась и в ближайший день выплат вы получите все положенные Вам пособия.
Желаем Вам всего самого хорошего, и ждем на работе:)
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Изменено: