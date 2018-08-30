Ответ банка: EkaterinaChip, добрый день!



Рада, что ситуация разрешилась и в ближайший день выплат вы получите все положенные Вам пособия.



Желаем Вам всего самого хорошего, и ждем на работе:)



С уважением, Мария

ПАО Сбербанк.