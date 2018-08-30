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Помогите мне, посоветуйте!

Я сотрудник сбербанка, нахожусь в декрете. Родила я 22 января, после чего предоставила все документы для пособий своему руководителю. По сегодняшний день не было ни единой выплаты: ни материальной помощи, ни единовременного пособия - ничего. Прошло два месяца. Что делать? Идти в прокуратуру?
EkaterinaChip • сотрудник
28.03.2016 08:37
Администратор:
Ответьте на запрос представителя банка.
Ответ банка:
EkaterinaChip, добрый день!

Рада, что ситуация разрешилась и в ближайший день выплат вы получите все положенные Вам пособия.

Желаем Вам всего самого хорошего, и ждем на работе:)

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
12 комментариев
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Сбербанк России
Представитель банка
28.03.2016 17:42
EkaterinaChip, добрый день!

Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
SAN296
28.03.2016 22:33
Зачем ходить,пишите заявление в трудовую инспекцию по месту жительства,через инет. В 2-х недельный срок думаю всё выплатят.

Изменено: SAN296 - 28.03.2016 22:35
EkaterinaChip
Автор отзыва
29.03.2016 02:45
Не хотелось до такого доводить ситуацию. Я просто не понимаю, чем занимаются руководители. Я звонила , просила своего руководителя мне помочь, но меня проигнорировали.
Семилетка
29.03.2016 03:44
Сейчас руководители настолько загружены сизифовым трудом высосанных из пальца планов и "красной" тактикой, что до проблем персонала руки просто не доходят.
EkaterinaChip
Автор отзыва
29.03.2016 09:26
И что делать сотрудникам? Ходить без денег?
EkaterinaChip
Автор отзыва
29.03.2016 09:45
Ладно у меня муж. А если бы одна я была.
Nazar1VAR
29.03.2016 14:38
Автору: Ну если - "Не хотелось до такого доводить...", то остается только звонить, просить, ходить без денег и тому подобное)). Ну ещё, как вариант, попробовать Марии ответить на личное сообщение )). Всё остальное (инспекция, прокуратура, суд) думаю "доведет ситуацию". Здесь вам решать.
EkaterinaChip
Автор отзыва
29.03.2016 15:46
Марии я ответила конечно
EkaterinaChip
Автор отзыва
30.03.2016 10:42
Спасибо большое сотрудникам сбербанка, помогли разобраться в ситуации и решить проблему!
EkaterinaChip
Автор отзыва
30.03.2016 19:41
Отдельное спасибо Горшковой Л.В.!
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