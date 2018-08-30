Доброго дня! Отзыв мой будет не очень длинным, т.к. дальше первого этапа собеседования я так и не продвинулся. Началось все с того, что 22 марта, через известный сайт по поиску работы, отправил отклик на вакансию "Главного менеджера по привлечению юридических лиц". Были еще такие же вакансии в стиле "менеджер", "старший", "ведущий" и т.д. Суть работы заключается в привлечении клиентов на РКО. Требования выдвигались следующие:

• Образование высшее или неполное высшее;

• Опыт работы в продажах юридическим лицам и ИП в банках от 2х лет;

• Опыт управления небольшим коллективом или наставничества;

• Наличие стационарного компьютера или ноутбука и стабильного интернет соединения;

• Мобильность, готовность к разъездному характеру работы.

Немного о себе :

- Высшее экономическое. 27 лет.

- Банковской работы правда только 1,5 года. Есть руководящий опыт почти 3 года (в т.ч. собственным бизнесом). Общий стаж официально работы с записями в ТК начинается с 2007 г.

- Автомобиль.



В общем, я посчитал, что на Главного менеджера я тяну. В итоге 24 марта в 18:18 МСК мне звонит девушка. Говорит что HR банка Тинькофф. Собеседование длилось около 25 минут. По словам HR это было очень долго, но интересно, т.к. обычно за 12 минут все укладываются. Предлагает она мне значит работу "Ведущим менеджером" и т.д. Не слово про "Главного". Ну да ладно... В наш славный город Омск на данный момент требовалось еще около 5 человек. 4 человека уже работало. HR очень удивилась, когда услышала мою реакцию на план в 10! человек в месяц!



Рассказала мне про воронку продаж, по которой чтобы назначить 3 встречи надо делать под сотню звонков в день. Думаю, что она мне не поверила, когда я сказал, что делаю 100 звонков в день 10 человек в месяц у меня явно не будет. Договорились мы с ней, что собеседование по скайпу будет во вторник, 29 марта, а в понедельник она в это же время мне позвонит и мы согласуем точное время собеседования.



Жду вечера понедельника. Звонка нет. Звоню сам в 18:29 МСК. Представляюсь. Соединяют с этой девушкой. Самый первый вопрос: "Ну что, вы решение приняли?" - Какое решение? Мы с вами договорились согласовать точное время собеседования - Сейчас программа прогрузится - посмотрим... К сожалению, мы уже закрыли вакансии в г. Омске. И наш руководитель посмотрел ваше резюме, к сожалению вы нам не подходите.



Ну что тут сказать... МОЛОДЦЫ!!! Вы представляете: за 4 дня (из которых два выходных). Закрыть как минимум 5 вакансий! И при том людьми с громадным опытом работы. Явно больше 1,5 лет в банках и 3 лет руководителями. Браво! Учитесь (это я HR из других банков) как надо работать! А я ,пожалуй, пойду дальше опыта набираться...



P.S. Кстати, а как у вас с агентскими договорами? 10 клиентов в месяц я вам не обещаю, но штук 30 думаю найду. Это я совершенно серьезно, кстати говоря. Можете ответить на почту, которая в профиле указана.