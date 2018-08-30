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Перезвонят? не голосовал
Добрый день. Я в ваш банк отправляла резюме. Вчера в районе 17:40 был звонок с вашего банка, но к сожалению я его пропустила. Скажите, когда перезвонят повторно? Очень хочу работать в вашем банке.
svetlanasergeeva • несостоявшийся сотрудник
29.03.2016 14:09
Ответ банка:
Добрый день.

к сожалению Вы не представились и не написали из какого Вы региона и на какую вакансию откликались. Рекомендуем Вам еще раз откликнуться на заинтересовавшую Вас вакансию или написать на эл. адрес :
если Вы из г. Москва , то - http://job.alfabank.ru/moskva/.
также можно направить запрос на http://career-alfa.ru/ (Альфа-Карьера) или http://job.alfabank.ru/ с указанием ФИО и название вакансии, в каком подразделении и в каком регионе .
2 комментария
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og0210
Представитель банка
29.03.2016 15:04
Добрый день.

к сожалению Вы не представились и не написали из какого Вы региона и на какую вакансию откликались. Рекомендуем Вам еще раз откликнуться на заинтересовавшую Вас вакансию или написать на эл. адрес :
если Вы из г. Москва , то - http://job.alfabank.ru/moskva/.
также можно направить запрос на http://career-alfa.ru/ (Альфа-Карьера) или http://job.alfabank.ru/ с указанием ФИО и название вакансии, в каком подразделении и в каком регионе .
svetlanasergeeva
Автор отзыва
29.03.2016 15:30
П-ова Светлана Сергеевна, Москва. Я откликалась на несколько вакансий, и к сожалению не знаю, по какой мне звонили.
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