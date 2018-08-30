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|Перезвонят?
|не голосовал
|Добрый день. Я в ваш банк отправляла резюме. Вчера в районе 17:40 был звонок с вашего банка, но к сожалению я его пропустила. Скажите, когда перезвонят повторно? Очень хочу работать в вашем банке.
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svetlanasergeeva • несостоявшийся сотрудник
29.03.2016 14:09
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Ответ банка:
Добрый день.
к сожалению Вы не представились и не написали из какого Вы региона и на какую вакансию откликались. Рекомендуем Вам еще раз откликнуться на заинтересовавшую Вас вакансию или написать на эл. адрес :
если Вы из г. Москва , то - http://job.alfabank.ru/moskva/.
также можно направить запрос на http://career-alfa.ru/ (Альфа-Карьера) или http://job.alfabank.ru/ с указанием ФИО и название вакансии, в каком подразделении и в каком регионе .
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к сожалению Вы не представились и не написали из какого Вы региона и на какую вакансию откликались. Рекомендуем Вам еще раз откликнуться на заинтересовавшую Вас вакансию или написать на эл. адрес :
если Вы из г. Москва , то - http://job.alfabank.ru/moskva/.
также можно направить запрос на http://career-alfa.ru/ (Альфа-Карьера) или http://job.alfabank.ru/ с указанием ФИО и название вакансии, в каком подразделении и в каком регионе .