Ответ банка:



к сожалению Вы не представились и не написали из какого Вы региона и на какую вакансию откликались. Рекомендуем Вам еще раз откликнуться на заинтересовавшую Вас вакансию или написать на эл. адрес :

если Вы из г. Москва , то -

также можно направить запрос на Добрый день.к сожалению Вы не представились и не написали из какого Вы региона и на какую вакансию откликались. Рекомендуем Вам еще раз откликнуться на заинтересовавшую Вас вакансию или написать на эл. адрес :если Вы из г. Москва , то - http://job.alfabank.ru/moskva/ также можно направить запрос на http://career-alfa.ru/ (Альфа-Карьера) или http://job.alfabank.ru/ с указанием ФИО и название вакансии, в каком подразделении и в каком регионе .