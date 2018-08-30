Попал в хороший банк с возможностью роста. Очень нравилась работа, коллектив. К сожалению, я попал в группу Ани Д.



Все началось с того, что на новый год у меня начали нагло просить деньги на новогодний корпоратив, на который я не хотел идти. Наш рс сказала, что "ты обязан пойти и если у тебя нет денег, то найди или займи, если хочешь работать у нас". У меня нет и не было лишних денег. К такому ответу я не был готов.

На сегодняшний день всех моих коллег, кто не сдал, уволили под любым предлогом.



Мой рг - нехороший человек. Ради своего дохода готова на все, мы для нее не люди, пыль под ногами, есть свои люди, которых она любит и для них много хороших условий, для них делает все что хотят, до остальных дела нет. Когда она подходит и говорит, что нужно сделать все, чтобы был результат и не важно каким образом, стоит задача - выполнить любой ценой. Сотрудников, которые хорошо зарабатывают, она сама же недолюбливает из-за того, что ее зп ниже. В итоге 3 очень хороших человека просто сбежали в другие отделы.



Есть конечно хорошие рг. Общаюсь с коллегами и знаю, что не во всех группах как у нас. Например Ф. тоже норм сговорилась с нашей Аней ставить друг другу хорошие оценки. Часто сижу и слышу как обсуждают, что поставить друг другу. Есть, например, Н., которая целыми днями кроме телефона ничего не видит, сотрудники для нее как беспризорники, на все один ответ - "смотри на сайте и процедурах". Группа отдельно, она - отдельно, своих сотрудников просто не уважает и никогда не помогает. сотрудники ненавидят как и нашего рг, боятся перейти в др группу, зная, что им рг будут мстить.



Очень нравится работать в банке, но мой рг своими поступками и незаинтересованностью заставляет меня искать др работу. Есть хорошие стороны: иногда разрешает сидеть в телефоне и прикрывает мои перегулы и то, что я люблю пить чай за рабочим местом. Вообще, стараюсь по всем разбираться сам, чтобы не услышать грубости в ответ...