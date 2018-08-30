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Трудоустройство не голосовал
Добрый день! Несколько недель назад откликался на позицию "Менеджер по обслуживанию юридических лиц" в Санкт-Петербурге. Отклик был просмотрен, однако никакой обратной связи (ни приглашения, ни отказа не получил). Несколько раз созванивался с отделом по подбору персонала, первый раз сказали, что будут приглашать кандидатов позднее, затем на прошлой обещали дать обратную связь (перезвонить, написать), однако результата нет. До этого в родном городе уже работал в "Альфе", поэтому очень хочется устроиться и здесь, либо хотя бы попасть на собеседование. Благодарю за внимание.
Mixzor • несостоявшийся сотрудник
29.03.2016 20:53
Ответ банка:
Добрый день.

Спасибо за Ваше обращение и стремление работать в нашем Банке. Дело в том, что данная вакансия была в приостановке, поэтому сразу не связались с Вами. Сотрудники подбора должны в ближайшее время с Вами связаться и пригласить на собеседование.
2 комментария
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og0210
Представитель банка
31.03.2016 16:15
Добрый день.

Спасибо за Ваше обращение и стремление работать в нашем Банке. Дело в том, что данная вакансия была в приостановке, поэтому сразу не связались с Вами. Сотрудники подбора должны в ближайшее время с Вами связаться и пригласить на собеседование.
alisa1985
03.05.2016 18:50
Мораторий 3 месяца после увольнения никто не отменял.Не устроиться вам
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