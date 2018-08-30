Добрый день! Несколько недель назад откликался на позицию "Менеджер по обслуживанию юридических лиц" в Санкт-Петербурге. Отклик был просмотрен, однако никакой обратной связи (ни приглашения, ни отказа не получил). Несколько раз созванивался с отделом по подбору персонала, первый раз сказали, что будут приглашать кандидатов позднее, затем на прошлой обещали дать обратную связь (перезвонить, написать), однако результата нет. До этого в родном городе уже работал в "Альфе", поэтому очень хочется устроиться и здесь, либо хотя бы попасть на собеседование. Благодарю за внимание.