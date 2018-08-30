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Обязательно к прочтению КБП плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
После колледжа сразу устроилась на должность - Консультант по банковским продуктам (КБП)
Рассказ пойдет именно об этой должности.

1. Собеседовние

Умных не берут. (как многие писали - "тупыми управлять легче") Само собеседование не сложное, но по моим наблюдениям решение, по которому возьмут, они вас или нет они принимают еще во время самопрезентации, т.е. все эти тесты простая формальность. У многих сейчас возникнет вопрос, с чего я решила, что умных не берут? Рассказываю... Рядом со мной был парень лет 26 примерно. Свободное владение английским и французским языком. Тест сдал почти на 100% (в среднем если память мне не изменяет писали на 55-65%). И что вы думаете? "Ой, извините, вы нам не подходите". Мне реально было очень жаль этого парня.

2. Собеседование с непосредственным руководителем ВСП (в который вас направляют работать)

В принципе это не собеседование вовсе. Просто руководитель смотрит на тебя и говорит нравишься ты ему или нет. Отказ чисто по внешнему виду вполне возможен. Отказали девушке моего друга, потому что руководительница ВСП была слишком консервативной дамой и ей не понравились проколы в ушах (как нам потом сказала женщина из кадров). Предложений снять серьги на время работы не поступило. Но скорее это просто отмазка, хотя может быть я и ошибаюсь.

3. Работа

Ох как я была рада словам - Поздравляю, вы приняты в нашу команду, но моя радость продлилась недолго.
Полное несоблюдение ТК. В чем заключается спросите вы?
Оплата больничного листа - 100р (при окладе 30 200)
Выход в свой выходной - Могут позвонить в 9 утра и вызвать на работу и никого не волнует где ты и есть ли у тебя планы. Подобные вещи так же не оплачиваются
Переработки? Да легко. Я частенько вместо 8 положенных работаю 10, потому что от наших продаж складывается ЗП нашему милому руководству. Переработки так же не оплачиваются.

На самом деле очень многое зависит от того ВСП, в который ты попал. Я попала в супер маленькое отделение с одними бабушками (сразу же отказывайтесь от такого, даже не пробуйте, ждите другие места). Есть пару КБП которые работают в нормальных и их все устраивает.

Жду 6 мес (для опыта) и сваливаю. Никому не посоветую здесь работать.
ChuckDe7 • сотрудник
29.03.2016 23:25
12 комментариев
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krolik_
30.03.2016 00:46
Что за город с окладом КБП 30200?? smile:o
Семилетка
30.03.2016 03:40
Наверное, г. Грозный smile:-)
741023
30.03.2016 06:56
А при Козьмине в Сбербанк брали только с высшим экономическим образованием, и желательно диплом без троек. Мельчает Сбербанк.
SpikeTheVampire
30.03.2016 08:57
Цитата
Умных не берут. (как многие писали - "тупыми управлять легче")
Само собеседование не сложное, но по моим наблюдениям решение по которому возьмут они вас или нет они принимают еще во время самопрезентации, т.е все эти тесты простая формальность.
У многих сейчас возникнет вопрос, с чего я решила, что умных не берут? Рассказываю...
Рядом со мной был парень лет 26 примерно. Свободное владение английским и французским языком. Тест сдал почти на 100% (в среднем если память мне не изменяет писали на 55-65%). И что вы думаете?
-Ой, извините, вы нам не подходите. Мне реально было очень жаль этого парня.

А я думаю, тут дело не в том, что "умных не берут", а в том, что негоже парню 26ти лет со свободным знанием английского, французского и почти идеальным знанием банковских продуктов стоять на входе в Сбер и консультировать бабушек. Лучше бы Вы его пожалели не потому, что его не взяли, а потому, что он в принципе пришел устраиваться на такую работу
Полин
30.03.2016 13:55
Я попала в супер маленькое отделение с одними бабушками

,,бабушки" к какому возрасту относятся?
ChuckDe7
Автор отзыва
30.03.2016 22:25
Оклад - г. Москва
Бабушки +60 лет , даже приходили 90 и 92)
Сбербанк России
Представитель банка
31.03.2016 13:52
ChuckDe7, добрый день!

Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
vindigo
31.03.2016 17:25
С людьми пенсионного и предпенсионного возраста очень тяжело работать, подтверждаю. Есть такой печальный опыт.
sbergoga
02.04.2016 15:30
Дело не в бабушках. Плохому танцору все мешает. Вы не предствляете какой ужас творился в ОПЕРО в 2000-е. Когда протиснуться между клиентами было нельзя. А вы бабушки.....

Изменено: sbergoga - 04.04.2016 15:05
Vovan100
03.04.2016 22:00
Прошу прощенья - так жто вроде по всей матушке нашей России происходит ( да и происходило всегда). Ну по крайней мере последгие лет пять. Или я не прав?
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