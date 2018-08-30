После колледжа сразу устроилась на должность - Консультант по банковским продуктам (КБП)

Рассказ пойдет именно об этой должности.



1. Собеседовние



Умных не берут. (как многие писали - "тупыми управлять легче") Само собеседование не сложное, но по моим наблюдениям решение, по которому возьмут, они вас или нет они принимают еще во время самопрезентации, т.е. все эти тесты простая формальность. У многих сейчас возникнет вопрос, с чего я решила, что умных не берут? Рассказываю... Рядом со мной был парень лет 26 примерно. Свободное владение английским и французским языком. Тест сдал почти на 100% (в среднем если память мне не изменяет писали на 55-65%). И что вы думаете? "Ой, извините, вы нам не подходите". Мне реально было очень жаль этого парня.



2. Собеседование с непосредственным руководителем ВСП (в который вас направляют работать)



В принципе это не собеседование вовсе. Просто руководитель смотрит на тебя и говорит нравишься ты ему или нет. Отказ чисто по внешнему виду вполне возможен. Отказали девушке моего друга, потому что руководительница ВСП была слишком консервативной дамой и ей не понравились проколы в ушах (как нам потом сказала женщина из кадров). Предложений снять серьги на время работы не поступило. Но скорее это просто отмазка, хотя может быть я и ошибаюсь.



3. Работа



Ох как я была рада словам - Поздравляю, вы приняты в нашу команду , но моя радость продлилась недолго.

Полное несоблюдение ТК. В чем заключается спросите вы?

Оплата больничного листа - 100р (при окладе 30 200)

Выход в свой выходной - Могут позвонить в 9 утра и вызвать на работу и никого не волнует где ты и есть ли у тебя планы. Подобные вещи так же не оплачиваются

Переработки? Да легко. Я частенько вместо 8 положенных работаю 10, потому что от наших продаж складывается ЗП нашему милому руководству. Переработки так же не оплачиваются.



На самом деле очень многое зависит от того ВСП, в который ты попал. Я попала в супер маленькое отделение с одними бабушками (сразу же отказывайтесь от такого, даже не пробуйте, ждите другие места). Есть пару КБП которые работают в нормальных и их все устраивает.



Жду 6 мес (для опыта) и сваливаю. Никому не посоветую здесь работать.